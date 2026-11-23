Basket Roma – Vismederi Costone Siena 95-97 (23-22, 24-22, 23-23, 25-30)

BASKET ROMA: Oliva 10, Fanti 12, Busca 14, Aprile 16, Benini, Busca 1, Di Mascio, Cenciarelli 25, Boccafurni 9, Bello 8. Allenatore: Gallerini

VISMEDERI COSTONE SIENA: Zocca 19, Bellachioma 9, Nannipieri 1, Paoli 24, Cinquepalmi, Venier 2, Turini 24, Capozio 1, Sylla 8, Ballabio 9. Allenatore: Franceschini

ARBITRI: Dinoi di Roma (RM), Quaranta di Roma (RM)

Dopo una vera e propria battaglia agonistica, il Costone supera Basket Roma e ottiene il sesto successo consecutivo. Sylla fa valere la sua fisicità, si gira e mette subito dentro i primi due punti della sua partita. Bello e le due triple di Oliva, però, ribaltano subito il punteggio, spingendo Roma avanti di sei. La reazione del Costone non si fa attendere: prima schiaccia Sylla, poi segnano anche Venier, Turini e Zocca e il gap diminuisce fino a toccare il meno due. I gialloverdi continuano a crescere e, dopo aver acciuffato il pareggio con Ballabio, balzano avanti con la bomba di Turini. Cenciarelli non ci sta e, prima riporta tutto in parità, poi mette dentro un’altra tripla per il 23-22 con cui si chiude la prima frazione.

Roma prova a strappare nel secondo quarto e vola fino al più nove con Boccafumi, la tripla di Aprile e Bello. Paoli frena l’impeto capitolino, poi la tripla di Zocca riduce il gap fino a meno quattro. Gap che diventa anche meno uno, quando lo stesso Zocca realizza, subisce fallo e non sbaglia nemmeno dalla lunetta. Capozio fa uno su due dalla lunetta, ma è quanto basta per agguantare il pari a meno di due minuti dal termine. Aprile realizza altri tre punti, Paoli risponde con un due su due dalla lunetta, ma a rimandare ancora avanti i capitolini è Boccafurni. Paoli segna un’altra tripla di un periodo da quindici punti prima che Busca segni da tre. Paoli fa ben quattro su quattro dalla lunetta e riduce nuovamente il gap. Si va all’intervallo sul 47-44.

Due punti da sotto di Zocca aprono il terzo quarto, prima che, dopo il botta e risposta da tre tra Cenciarelli e Paoli, la schiacciata di Sylla mandi i gialloverdi a meno uno. Roma ri aumenta la distanza trascinata dalle triple di Fanti e Cenciarelli, ma Paoli e Turini permettono al Costone di tornare in scia. L’altra bomba di Paoli permette alla squadra di Franceschini di toccare nuovamente il meno uno.

Zocca segna e tiene lì il Costone anche nel terzo quarto ma Roma è avversario temibile, non molla e si riporta avanti. Turini però non ci sta e, con una parabola perfetta da tre punti, riporta i gialloverdi ancora in vantaggio. Vantaggio arrotondato da un’altra tripla, questa volta di Bellachioma, prima che Cenciarelli pareggi nuovamente i conti e tocchi a Bellachioma sparare un’altra tripla. A dare ai gialloverdi il vantaggio di sei punti è Turini, ma Basket Roma reagisce ancora e arriva fino al 95- 96. Nannipieri dalla lunetta, però, non sbaglia e il suo canestro, unito alla spettacolare quanto efficace stoppata di Turini, consegna la vittoria al Costone. Per la squadra di Franceschini è il sesto successo consecutivo.