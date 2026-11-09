L’Umana mette la terza. Piombino battuta 70-58

Umana San Giobbe Basket – Solbat Piombino 70-58 (19-11; 16-11; 12-21; 19-15)

San Giobbe

Falorni, Natale 4, Bertocco 2, Favaretto 7, Bonivento, Candotto 8, Berra 5, Querci 3, Raffaelli 15, Rasio 15, Zucca 9, Macrì 2; Capo All. Di Lorenzo

Piombino

Pedroni, Meluzzi 13, Biancani, Moffa 6, Menconi 2, Iacopini, Virant, Pistolesi, Raivio 15, Abba 4, Ferraresi 2, Mehmedoviq 16; Capo All. Venucci

Arbitri: Leggiero, Tommasi, Bombace

Parte forte la San Giobbe con un parziale di 8-0. Piombino reagisce e va sul meno due ma i Bulls hanno più mordente in questo avvio e trascinati da Zucca si portano sul 15-8. Venucci chiama il primo time out a quattro minuti dalla fine del periodo. L’Umana amministra lasciando poco agli ospiti che peccano in precisione ai liberi e il quarto va in archivio sul 19-11. Di nuovo in campo, i biancorossi allungano con Macrì ma Piombino si rivela leggermente più efficace nonostante un quarto avaro di canestri. Di Lorenzo chiama time out dopo il canestro di Abba che vale il 25-20, i Bulls rientrano con altra convinzione e in un amen piazzano un break di 5-0. Ancora biancorossi sugli scudi, il divario sale ai quindici punti con Berra e Raffaelli. Nel finale Piombino prova a rosicchiare ma il primo tempo termina 35-22.

Come nel primo tempo partenza a razzo della San Giobbe con Rasio che rapidamente sale in doppia cifra. Piombino si sblocca dall’arco dopo tredici tentativi, Moffa e Mehmedoviq vanno a segno ma l’Umana tiene botta e va sul 46-30. Venucci chiama tempo. Si inceppa la San Giobbe che resta avanti ma vede Piombino avvicinarsi azione dopo azione. I gialloblù trovano la continuità offensiva che era mancata nel primo tempo e a novanta secondi dalla terza sirena risalgono la corrente portandosi 47-40. Time out per Di Lorenzo. Non riesce a sfondare la formazione di casa, accorcia ancora Piombino con Meluzzi che fissa 47-43. Tanta fatica per i Bulls a trovare soluzioni dal campo. Piombino resta incollata nonostante i tanti liberi a bersaglio dei biancorossi trascinata da Raivio. A quattro minuti dalla sirena squadre sul 57-52, poi due magie di Raffaelli che spezza l’incantesimo e dà fiato ai suoi portandoli sul 61-52 a due minuti e tredici secondi dalla sirena. Altro time out Piombino. Ancora il capitano dei lacustri ad allargare il margine, Candotto mette l’ipoteca e la San Giobbe ottiene la terza affermazione in fila. 70-58 il finale dal PalaPania.