Bach incontra Colle: la grande musica entra nei luoghi simbolo della città

Tre capolavori di Johann Sebastian Bach risuoneranno nella Chiesa di San Francesco per una serata che unirà la grande musica al patrimonio storico e architettonico di Colle di Val d’Elsa. Sabato 14 novembre, alle ore 21, il Valdelsa Chamber Music Festival presenta i Concerti Brandeburghesi numero 3, 4 e 6, eseguiti dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta. Insieme all’orchestra si esibiranno Marco Lorenzini al violino e Angela Camerini e Antonino D’Eliseo ai flauti. Il pubblico potrà ascoltare alcune delle pagine più note e apprezzate del repertorio bachiano all’interno di uno dei luoghi più suggestivi della città. Il concerto rientra tra gli appuntamenti del calendario autunno-inverno promosso dall’assessorato al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa. Un programma pensato per accompagnare la vita culturale della comunità nei prossimi mesi attraverso spettacoli, incontri e attività rivolti ad adulti, bambini e famiglie.

“Portare Bach nella Chiesa di San Francesco significa– dichiara Daniele Tozzi, assessore al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa – creare un dialogo tra musica, storia e identità cittadina. Vogliamo che i luoghi simbolo di Colle siano sempre più vissuti dalla comunità e diventino spazi nei quali incontrarsi e condividere esperienze culturali di qualità. È questo il significato del welfare culturale: rendere la cultura accessibile e riconoscerne il valore per il benessere e le relazioni delle persone”.

L’appuntamento segna il ritorno autunnale del Valdelsa Chamber Music Festival, che prosegue il proprio percorso oltre la tradizionale stagione estiva e si conferma come un progetto culturale attivo durante tutto l’anno, capace di coinvolgere artisti, luoghi e pubblici differenti. Il festival tornerà giovedì 3 dicembre, alle ore 21, nel Duomo di Colle di Val d’Elsa con l’Ave Verum e il Requiem in re minore KV 626 di Wolfgang Amadeus Mozart