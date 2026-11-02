Colle di Val d’Elsa, “Questioni comuni”: incontro il 7 novembre

Dalla rivoluzione culturale della musica pop alla violenza sulle donne, dalle nuove visioni dell’ecologia al rapporto tra guerra e diritto. Sono i temi al centro dei prossimi quattro appuntamenti di “Questioni comuni. Storia, diritti, cultura e società”, la rassegna promossa dall’assessorato al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa. Dopo l’incontro inaugurale dedicato alla cittadinanza, ai diritti, ai doveri e alla virtù civica, il percorso proseguirà da sabato 7 novembre a sabato 19 dicembre al Complesso San Pietro in Via Gracco del Secco 102 con quattro occasioni di approfondimento. A condurre gli incontri sarà Alessandro Dani, che dialogherà con studiosi e ospiti provenienti da ambiti differenti per mettere in relazione storia e attualità e offrire al pubblico alcuni strumenti utili a comprendere alcune delle questioni che attraversano la società contemporanea.

“Questioni Comuni – dichiara Daniele Tozzi, assessore al Welfare culturale del Comune di Colle di Val d’Elsa – nasce per creare uno spazio aperto di approfondimento e confronto su argomenti che riguardano direttamente la vita delle persone e delle comunità. Il programma attraversa temi molto diversi tra loro, dalla musica alla violenza di genere, dall’ecologia alla guerra, ma lo fa seguendo un filo comune: comprendere come le idee, i diritti e i fenomeni sociali si siano trasformati nel tempo e quali domande continuino a porci nel presente. Vogliamo proporre occasioni culturali accessibili, capaci di favorire conoscenza, partecipazione e dialogo”.

Il prossimo appuntamento è in programma sabato 7 novembre alle ore 17 con “Give Peace a Chance”. Alessandro Dani dialogherà con Alessandro Alunni e Luca Parri sugli aspetti culturali della musica pop tra la metà degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Un periodo nel quale la musica diventò uno dei principali linguaggi attraverso cui le nuove generazioni raccontarono aspirazioni, conflitti, cambiamenti sociali e desiderio di pace.

Sabato 21 novembre alle ore 17.30 la rassegna affronterà il tema della violenza sulle donne e del femminicidio. Alessandro Dani ne parlerà con Pietro Nencini e Francesca Rossi, all’interno di un incontro pensato per approfondire un fenomeno che continua a interrogare le istituzioni e la società e che richiede consapevolezza, responsabilità e un impegno culturale condiviso. Il terzo appuntamento si terrà sabato 5 dicembre e sarà dedicato alle “Visioni dell’ecologia da Arne Næss a Papa Francesco”. Dal pensiero dell’ecologia profonda fino alla visione dell’ecologia integrale, l’incontro offrirà l’occasione per riflettere sulle responsabilità individuali e collettive di fronte alla crisi ambientale.

La rassegna si concluderà a dicembre con “Guerra e diritto, tra storia e attualità”. Alessandro Dani e Pietro Nencini, insieme a un ulteriore ospite in corso di definizione, affronteranno il complesso rapporto tra conflitti, regole, istituzioni e tutela delle persone. Una riflessione che partirà dalla storia per arrivare alle questioni poste dalle guerre contemporanee e dal ruolo del diritto nei momenti di crisi.