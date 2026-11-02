Poggibonsi, nasce la strategia della “Città del Fare”

Trasformare il centro storico in un luogo di socialità e innovazione, ricucire le fratture fisiche e generazionali, rafforzarne l’identità e farne la vetrina delle eccellenze manifatturiere della città. Sono alcune delle direttrici operative del Piano strategico per il rilancio del centro storico, realizzato da Promo PA su incarico del Comune.

I contenuti del Piano saranno presentati e analizzati nei prossimi giorni e settimane dalla Commissione comunale competente e in appositi incontri con commercianti e associazioni.

“Affrontare il tema del commercio nei centri storici significa misurarsi con la complessità di questo tempo, evitando semplificazioni e cercando di costruire soluzioni e strategie integrate – dichiara la sindaca Susanna Cenni – I negozi di vicinato da decenni risentono degli effetti di tanti fenomeni, dalla crescita della grande distribuzione alle vendite online, fino alle trasformazioni che interessano i centri storici e il modo di abitarli. È un tema che abbiamo voluto affrontare fin da subito, avviando un confronto permanente con i soggetti coinvolti, introducendo azioni concrete e sostenendo un’analisi approfondita da cui far emergere un quadro di riferimento e un piano d’azione. Ringrazio Promo PA e tutti i soggetti che hanno raccolto il nostro invito, contribuendo a questo percorso di condivisione e approfondimento. L’obiettivo è costruire una visione comune e tradurla in azioni concrete”.

Il lavoro per il Piano Strategico è partito dall’analisi delle criticità, nazionali e locali, e delle potenzialità del territorio, dall’ascolto degli operatori e dal confronto con esperienze e buone pratiche. Il Piano è stato condiviso con il tavolo del commercio e nell’ambito del Patto per lo Sviluppo. Ieri, 30 ottobre, è stato presentato da Annalisa Giachi della Fondazione Promo PA alla presenza della presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale della Toscana Brenda Barnini, di Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana, di Marco Busini, presidente Confindustria Toscana Sud, di Mariangela Galgani direttore generale CNA Siena, Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena, Laura Martelli, presidente del CCN Viamaestra. A coordinare i lavori è stata Virginia Masoni.

“Questo lavoro di analisi e di strategia si inserisce in un continuum di azioni che sono già partite e che continueranno a crescere – ha detto Lisa Valiani, assessora allo sviluppo economico in apertura – Alla base di questo percorso c’è il dialogo fra mondi diversi proprio perché l’obiettivo è costruire una visione di sviluppo che guardi tutto il territorio, commercio ma anche artigianato, turismo, cultura, impresa, socialità. La sinergia e la collaborazione pubblico privato sono fondamentali e ringrazio tutti i soggetti che fin da subito hanno colto l’importanza di questa visione. Un metodo e un approccio che continueremo a mettere in pratica per trasformare la strategia in un piano di azioni concreto e duraturo nel tempo”.

Il Piano individua alcune priorità. La prima è la rigenerazione del centro attraverso una maggiore varietà di funzioni e attività, come spazio di incontro tra imprese, formazione, ricerca, un luogo da vivere e non soltanto da attraversare. Accanto a questo c’è la costruzione di un’identità riconoscibile, un brand forte di Poggibonsi Città del Fare, capace di valorizzare il patrimonio produttivo di Poggibonsi, l’integrazione tra manifattura, commercio e servizi, il rafforzamento dell’offerta turistica, in un contesto che registra un trend di crescita dei flussi. Gli strumenti operativi individuati vedono alcune azioni già avviate come il bando Rigenerazioni in Movimento, l’accordo con Fises per agevolare l’accesso al credito delle piccole imprese, il rafforzamento dei servizi turistici in centro, il Patto per lo Sviluppo. Ma anche le novità nella sosta legate alla prossima apertura della passerella del Vallone per migliorare l’accessibilità del parcheggio e la diversa disciplina recentemente adottata in centro, il progetto di imminente realizzazione dei bagni pubblici, l’impegno implementato per costruire eventi e generare così dinamismo, vitalità e anche maggiore sicurezza nell’abitare gli spazi pubblici (W La Città Viva).

“Il confronto tra le diverse componenti dell’economia cittadina è fondamentale per raccogliere idee, suggerimenti, approfondire lo studio e lavorare, insieme, a riflettere sull’identità della città che vogliamo consolidare, trasmettere e rafforzare. Occorre mettere in relazione le eccellenze produttive con il commercio, i servizi, il turismo, la cultura e la socialità – dice la prima cittadina – Un racconto integrato da cui ogni settore può trarre forza. Alla complessità si risponde costruendo soluzioni e scenari integrati e, soprattutto, facendo gioco di squadra e attivando un partenariato pubblico-privato. E’ una sfida importante e ambiziosa per la quale c’è bisogno di tutta la città”.

La prospettiva è dunque quella di un centro storico multifunzionale, con una forte identità territoriale e una governance stabile e partecipata. Un percorso che punta a collegare sempre più il centro al sistema manifatturiero locale, anche attraverso iniziative ed eventi dedicati, come un festival annuale della Città del Fare, capace di raccontare le eccellenze produttive e avvicinare imprese, giovani e ricerca. Non una somma di interventi isolati, ma un progetto unitario di rilancio per fare del centro storico uno spazio vivo, attrattivo e riconoscibile, capace di esprimere le energie produttive e culturali e trasformarle in nuove opportunità economiche e sociali per Poggibonsi Città del Fare.