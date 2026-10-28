Poggibonsi, trekking urbano tra fonti e acquedotti

L’acqua come filo conduttore per scoprire la storia, il paesaggio e la memoria di Poggibonsi. Sabato 31 ottobre il Comune aderisce alla Giornata nazionale del Trekking urbano con un percorso che accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi legati alla presenza dell’acqua, tra fonti, fontane, antichi acquedotti e testimonianze del passato.

“Una ulteriore occasione per valorizzare le bellezze del nostro territorio e proseguire il nostro impegno per promuovere e sostenere il turismo lento”, dichiara l’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani. L’edizione di quest’anno della manifestazione nazionale è dedicata al tema “San Francesco 1226-2026: sulle tracce dell’essenziale”. Poggibonsi ha scelto di declinarlo attraverso l’acqua, elemento naturale ed essenziale raccontato attraverso le parole del Cantico delle Creature.

“Utile e umile, preziosa e casta” – L’acqua fonte di vita”. Le tappe dell’itinerario saranno: Fonte di Piazza Cavour, Fonte delle Fate, Poggio Imperiale e il sistema idrico di Poggiobonizio, resti di acquedotti e ricordi di ponti e fontane al Vallone, storie di fiumi, gore e mulini al sottopasso di Largo Gramsci, Fontana dell’Acquerello in Piazza Matteotti.

“Un ringraziamento a tutte le persone e le realtà che hanno contribuito a organizzare l’itinerario e a chi sceglierà di esserci – aggiunge Valiani – Oltre settanta sono state le persone che domenica scorsa hanno preso parte alla camminata fra gli olivi, anche in questo caso una iniziativa legata ad una manifestazione nazionale che da noi è sempre più partecipata e apprezzata. Sono occasioni importanti, da cogliere e da valorizzare per raccontare le peculiarità della nostra terra e valorizzare le nostre eccellenze”.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Pro Loco Poggibonsi, Bellavista Escursioni e Laboratorio Francesco Costantino Marmocchi, che accompagneranno e guideranno il gruppo lungo il percorso.

Il percorso in sintesi

Partenza: ore 15 Ufficio Turismo, piazza Cavour 1 (ritrovo ore 14,30)

Arrivo: entro le ore 17 presso l’Ufficio Turismo

Durata: circa 2 ore

Lunghezza: 2,7 chilometri

Difficoltà: medio-facile

Informazioni: Ufficio Turismo, Palazzo Comunale, piazza Cavour 1, telefono 0577 986266, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13. Facebook: https://www.facebook.com/comune.poggibonsi/about?locale=it_IT

La Giornata nazionale del Trekking urbano è una manifestazione ideata nel 2002 dal Comune di Siena. Informazioni e dettagli sul sito www.trekkingurbano.info.