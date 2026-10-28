Santa Maria della Scala, accordo tra Siena e Ministero della Cultura

La Giunta comunale di Siena, nella seduta di oggi, martedì 27 ottobre, ha approvato lo schema di accordo di valorizzazione tra il Comune di Siena e il Ministero della Cultura, finalizzato alla conservazione, alla fruizione e alla promozione del patrimonio culturale del complesso museale di Santa Maria della Scala.

Elemento centrale dell’intesa è il prossimo ingresso del Ministero della Cultura nella Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, attualmente costituita dal Comune di Siena come socio fondatore. L’accordo punta inoltre a rafforzare la collaborazione istituzionale per la valorizzazione del complesso, attraverso attività di ricerca, iniziative espositive e progetti culturali condivisi, consolidandone il ruolo nel panorama nazionale e internazionale. Con l’approvazione della delibera, la Giunta ha autorizzato il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, alla sottoscrizione dell’accordo.

“Prosegue così – dichiara il Sindaco di Siena Nicoletta Fabio – il percorso intrapreso dalla nostra amministrazione, fondato sulla convinzione che il Santa Maria della Scala debba essere sempre più un luogo vivo, aperto, capace di coniugare la conservazione e la valorizzazione del proprio patrimonio con una progettualità culturale di ampio respiro. La collaborazione strutturata con il Ministero ci consentirà di affrontare questa sfida attraverso una visione condivisa, mettendo in relazione competenze, esperienze e opportunità di sviluppo”.