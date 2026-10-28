Comunità energetica di Siena, nominati i componenti del Cda

Il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, ha designato, tramite due decreti firmati oggi, martedì 27 ottobre, i rappresentanti del Comune di Siena nel consiglio di amministrazione e nell’organo di revisione della Comunità energetica rinnovabile (Cer) di Siena, il nuovo soggetto costituito per promuovere la produzione, la condivisione e l’utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili sul territorio comunale.

Per il consiglio di amministrazione sono stati designati Giulio Aucone, Alessandro Piccini e Laura Pieri, mentre per l’organo di revisione sono stati individuati, in qualità di componenti effettivi, Massimo Dominijanni, Stefano Guerrini e Anna Masi. Designati inoltre Maurizio Maraglino Misciagna e Francesco Miluccio quali componenti supplenti dell’organo di revisione.

“Con la designazione dei componenti degli organi della Cer – dichiara l’assessore alla transizione ecologica e alle politiche per la sostenibilità, Barbara Magi – compiamo un altro passo concreto verso la piena operatività di un progetto nel quale questa amministrazione crede fortemente. Dopo la fase di costituzione, stiamo creando le condizioni affinché la Comunità energetica possa diventare uno strumento capace di produrre benefici reali per il nostro territorio, promuovendo l’utilizzo delle fonti rinnovabili, la condivisione dell’energia e una maggiore sostenibilità ambientale ed economica. Il nostro obiettivo è costruire un modello energetico sempre più partecipato, nel quale cittadini, imprese ed enti pubblici possano essere protagonisti della transizione ecologica, contribuendo a rendere Siena una città più sostenibile e attenta alle sfide del futuro”.

Le designazioni arrivano al termine delle procedure pubbliche avviate dal Comune di Siena lo scorso 24 luglio, con la pubblicazione degli appositi avvisi per la raccolta delle candidature, inizialmente aperte fino al 24 agosto e successivamente prorogate al 14 settembre. I nominativi sono stati individuati a seguito della valutazione della documentazione e dei curricula professionali presentati, tenendo conto delle competenze e della preparazione nel settore di riferimento. I provvedimenti saranno notificati ai designati per la relativa accettazione e l’entrata in carica. Secondo quanto previsto dallo Statuto della Cer, sia il consiglio di amministrazione sia l’organo di revisione hanno una durata di tre anni, con possibilità di riconferma dei componenti.

La costituzione della Comunità energetica rinnovabile di Siena è stata approvata dal Consiglio comunale il 21 maggio scorso e formalizzata con l’atto costitutivo sottoscritto il 4 giugno 2026. La Cer rappresenta uno strumento strategico dell’amministrazione comunale per favorire la transizione energetica, incentivare la produzione e la condivisione di energia pulita e promuovere un modello di sostenibilità ambientale fondato sulla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici.