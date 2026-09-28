“Estra ON air”: domani appuntamento col vodcast di Estra

Domani, martedì 29 settembre, alle 20:45, va in onda la decima puntata di “Estra ON air”, il nuovo vodcast prodotto da Estra per raccontare con un linguaggio semplice e diretto le trasformazioni del mercato energetico e il loro riflesso sulla vita quotidiana.

Ospite della puntata, “Estra e le città intelligenti“, è Giulia Conte responsabile area Smart City Solutions di Estra. Si parlerà di cosa renda “intelligente” una città: dall’utilizzo di energia, dati e strumenti digitali per conoscere meglio ciò che accade sul territorio, fino alla gestione in maniera più efficiente dei servizi. Obiettivi che si raggiungono con una visione integrata, capace di mettere insieme energia, infrastrutture, connettività, partendo dalle esigenze specifiche di ogni territorio.

Il vodcast è disponibile sul canale YouTube di Estra e va in onda ogni martedì in prima serata su Canale3 (canale 84 del digitale terrestre), oltre a essere visibile on demand sul sito dell’emittente.