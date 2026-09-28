“FUORIGIOCO”: aperitivo sportivo in Fortezza

FUORIGIOCO. L’aperitivo sportivo, il ciclo di incontri dedicato alla cultura dello sport ideato da Fabio Mucciarelli e Eugenio degli innocenti, vedrà la partecipazione di Alberico Evani come primo ospite. L’appuntamento è per il 16 ottobre alle 18.30 presso i locali del Bastione San Filippo di Enoteca Italiana Siena all’interno della Fortezza Medicea.

Evani, calciatore eclettico in grado di giocare sia come centrale di centrocampo che come terzino sinistro, è stato una bandiera nel leggendario Milan degli Olandesi: Gullit, Rijkaard e Van Basten. Con la squadra rossonera guidata da Arrigo Sacchi vinse lo scudetto del 1987-1988 e le due successive Coppe dei Campioni 1989 e 1990, nonché due Coppe Intercontinentali. Durante la finale dell’Intercontinentale ’89, tenutasi a Tokyo il 17 dicembre, segnò su calcio di punizione il gol decisivo ai colombiani dell’Atlético Nacional di Medellín, venendo premiato come miglior giocatore del match.

“FUORIGIOCO! nasce dalla voglia di accontare lo sport oltre il risultato, attraverso le storie, gli aneddoti e le emozioni dei suoi protagonisti – dichiarano i coorganizzatori dell’iniziativa Fabio Mucciarelli e Eugenio Degli innocenti – Iniziare con Alberico Evani– proseguono – significa partire dalla storia di un uomo che ha vissuto un calcio diverso, fatto di grandi campioni, spogliatoi e rapporti umani. Sarà l’occasione per riscoprire quel calcio attraverso i suoi ricordi e confrontarlo con quello di oggi».

Il costo per partecipare alla serata è di 30 euro a persona. Per info e prenotazioni è necessario scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o telefonare ai numeri 389 679 9342 / 328 538 5034.