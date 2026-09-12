Radicondoli, nuovi spogliatoi al campo sportivo Boscaglia

Riprende il campionato di calcio, inizia l’anno sportivo e ci sono nuovi spogliatoi al Campo Sportivo di Radicondoli Guido Boscaglia. Sono installati giovedì scorso, giusto in tempo per essere di servizio alla squadra che domenica 13 settembre giocherà in casa.

Si tratta di un investimento da parte del Comune per un totale di circa 26 mila euro, sono stati scelti nello stile dei grandi spogliatoi delle grandi squadre di calcio.

“In primo luogo, in bocca al lupo ai nostri sportivi – dice Marco Tozzi, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici ed allo Sport di Radicondoli – avranno la possibilità di avere nuovi spogliatoi, molto comodi e utili per l’attività sportiva. Li abbiamo pensati insieme alla squadra di calcio perché potessero essere il più confortevoli possibili per chi va in campo. La scelta non poteva che ricadere su una grande azienda che ha allestito spogliatoi di alcune squadre si serie A. Alcune di queste hanno una grande storia fatta di vittorie alle spalle mentre altre hanno una storia più giovane, ma con grandi ambizioni. Caratteristiche che si abbinano perfettamente alla nostra squadra che ha una storia, più e meno recente, gloriosa e grandi ambizioni per rendere orgogliosi i propri tifosi. Adesso gli spogliatoi sono rinnovati nello stile e nel confort. Faccio un enorme augurio ai nostri ragazzi per le partite che ci saranno ed un appello a ricordare sempre che, nonostante l’agonismo sia fondamentale e vincere per i tifosi sia l’unica cosa che conta, non devono mai venire meno i principi fondamentali quali rispetto, fair play, inclusione, impegno, sacrificio e spirito di squadra”.

“Come Presidente del Radicondoli ASD desidero innanzitutto ringraziare l’amministrazione Comunale per l’importante intervento realizzato presso il campo sportivo Guido Boscaglia – fa notare Federico Caldini presidente dell’ASD Radicondoli – Il completo rinnovamento degli spogliatoi rappresenta un investimento concreto sulla nostra società e, più in generale, sullo sport e sulla comunità di Radicondoli. Oggi disponiamo di spazi completamente rinnovati, moderni e funzionali, di assoluto livello e più che adeguati alla categoria nella quale milita la nostra prima squadra. È un risultato che ci fa particolarmente piacere e che ci permette di affrontare una nuova stagione di Prima Categoria con una struttura all’altezza dell’impegno e delle ambizioni della società”.

“Credo però che questo intervento debba essere considerato non come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza – aggiunge Caldini – L’auspicio è infatti che il percorso di riqualificazione dell’impianto possa proseguire, con ulteriori interventi sul campo da calcio e sulle strutture multifunzionali, così da rendere il Guido Boscaglia un impianto sempre più completo e fruibile per tutta la comunità. Da parte nostra c’è la volontà di continuare a crescere, consolidando il lavoro svolto in questi anni e affrontando con entusiasmo e responsabilità le sfide che ci attendono. La Prima Categoria rappresenta un impegno importante, ma anche uno stimolo a mantenere ambizione, serietà e continuità nel progetto sportivo della Radicondoli ASD. Avere strutture adeguate è fondamentale, ma lo è altrettanto continuare a costruire intorno ad esse una società solida, capace di coinvolgere i giovani, sostenere la prima squadra e rappresentare Radicondoli dentro e fuori dal campo. Per questo consideriamo gli interventi realizzati e quelli che potranno seguire come parte di un percorso comune, nel quale Amministrazione, società e comunità possano continuare a lavorare nella stessa direzione”.