Masterclass e concerto con il chitarrista Jesús Pineda al Conservatorio Franci

Due giornate dedicate alla chitarra con un interprete e docente di profilo internazionale. Martedì 15 e mercoledì 16 settembre il Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena ospiterà Jesús Pineda, docente del Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” di Siviglia, per una masterclass che offrirà agli studenti un’occasione di approfondimento tecnico, interpretativo e musicale a diretto contatto con un artista di riconosciuta esperienza.

La masterclass si aprirà martedì 15 settembre, dalle ore 14 alle 16, e proseguirà mercoledì 16 settembre, dalle ore 9.30 alle 17.30. L’appuntamento si inserisce nel percorso di formazione avanzata promosso dal Franci, che affianca alla didattica ordinaria incontri e masterclass con musicisti e docenti internazionali, favorendo il confronto e la crescita artistica degli allievi.

La presenza di Pineda a Siena sarà arricchita anche da un momento dedicato alla musica dal vivo. Martedì 15 settembre, alle ore 18.30, nella Cappella del Conservatorio “Rinaldo Franci”, il chitarrista sarà protagonista del concerto “Música española para guitarra”, con un programma che comprende musiche di Castillo, Brotons, Rodrigo, Albéniz e Falla.

Jesús Pineda ha completato gli studi al Conservatorio di Siviglia con il massimo dei voti e il Premio Straordinario di Fine Studi, perfezionandosi con maestri quali Alberto Ponce, Leo Brouwer, Joaquín Clerch, Roland Dyens e David Russell. Vincitore di nove premi in concorsi nazionali e internazionali, svolge attività concertistica, didattica e di ricerca in numerosi Paesi. Ha conseguito un dottorato con lode all’Università di Siviglia con una tesi dedicata all’opera per chitarra di Manuel Castillo. È professore di chitarra al Conservatorio di Siviglia e, dal 2023, insegna anche nel Master in Pedagogia Strumentale dell’Università Alfonso X El Sabio di Madrid.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria didattica al numero 0577 288904 oppure scrivere a [email protected].