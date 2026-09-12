Colle di Val d’Elsa, al via il Festival dello Sport

Letture dedicate ai più piccoli, arte, skateboard, basket, Sanda e un incontro sul fair play. Lunedì 14 e martedì 15 settembre prendono il via gli appuntamenti della prima edizione del Festival dello Sport di Colle di Val d’Elsa, che fino a domenica 20 settembre proporrà incontri, open day, dimostrazioni e spettacoli negli impianti sportivi e negli spazi pubblici della città. Il Festival è organizzato da Colle Sportiva, progetto promosso dal Comune per mettere in rete amministrazione, associazioni e gestori degli impianti.

La giornata di lunedì 14 settembre si aprirà alle ore 10.30 nella Biblioteca comunale con “Letture in gioco!”, appuntamento rivolto a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Fra i libri proposti ci sarà anche “Irene e i 5 cerchi magici”di Daniela Lotti, dedicato all’atleta colligiana Irene Siragusa. Alle ore 19, alla Galleria Sensi Arte, spazio all’inaugurazione ufficiale del Festival e all’apertura della mostra personale di Matteo Cocci “Psichedelia di spogliatoio”, curata da Francesca Sensi. Al brindisi inaugurale saranno presenti Irene Siragusa e Riccardo Bianciardi, ambasciatori dello sport colligiano.

Il programma entrerà nel vivo martedì 15 settembre con diverse attività nel centro cittadino. Piazza Sant’Agostino ospiterà lo spazio dedicato allo skateboard con King Kendze, mentre in piazza Arnolfo sarà protagonista il Valdelsa Basket con l’esibizione del settore minibasket. In piazza Unità dei Popoli, invece, sarà possibile conoscere il Sanda attraverso l’open day organizzato da Damojian.

La giornata si concluderà alle ore 21 nel Saloncino del Teatro del Popolo con la conferenza “Oltre il fischio”, dedicata al fair play e al ruolo educativo di arbitri e giudici di gara, con la partecipazione di arbitri di Serie A provenienti da diverse discipline sportive. Gli appuntamenti del 14 e 15 settembre apriranno una settimana che proseguirà fino a domenica 20 settembre, coinvolgendo associazioni, atleti, tecnici, volontari, famiglie e cittadini di tutte le età, con attività diffuse negli impianti e nelle piazze e il gran finale dedicato ai campioni dello sport italiano.