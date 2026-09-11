Siena Pallanuoto UISP, a settembre prove gratuite per i più piccoli

Siena Pallanuoto UISP inaugura la stagione 2026/2027 con un invito rivolto ai più piccoli: entrare in acqua e scoprire uno sport che unisce nuoto, gioco e spirito di gruppo. Per tutto il mese di settembre, la piscina Acquacalda di Siena apre le porte alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi nati dal 2015 al 2018, con prove gratuite ogni martedì e venerdì, dalle 18.30 alle 19.10. Per partecipare è necessario prenotarsi compilando il modulo online: forms.gle/dxcoTxawGkJhfVUL6.

Ad accogliere i nuovi arrivati saranno gli allenatori e i dirigenti di categoria, pronti ad accompagnarli nei primi passi e a far conoscere alle famiglie il percorso di avvicinamento alla disciplina. Un’occasione per mettersi in gioco, prendere confidenza con il pallone in acqua e cominciare a sentirsi parte di una squadra.

La pallanuoto affianca alle abilità del nuoto la coordinazione, la rapidità di reazione e la capacità di orientarsi nello spazio. Essendo uno sport di squadra, insegna a collaborare, comunicare e fidarsi dei compagni: competenze utili non solo in acqua, ma anche nella vita di tutti i giorni. In acqua si impara a muoversi con maggiore sicurezza, a osservare i compagni, passare il pallone e scegliere insieme come affrontare un’azione. Il gioco diventa così un modo per allenare il corpo e coltivare il rispetto delle regole e la fiducia reciproca.

La ripresa delle attività è stata preceduta dal secondo Waterpolo Training Camp di Abbadia San Salvatore, svoltosi dal 4 al 6 settembre. Durante i tre giorni gli atleti hanno alternato allenamenti e attività fuori dalla piscina, preparandosi alla nuova stagione e consolidando il gruppo.

Il camp si è concluso con un’attività di orienteering sul Monte Amiata, alla quale hanno partecipato anche le famiglie, prima del rientro a Siena. Il soggiorno ad Abbadia è stato inoltre un’occasione per la dirigenza di confrontarsi sull’organizzazione della stagione e sulle attività delle squadre.

Mentre le squadre riprendono gli allenamenti, c’è spazio anche per chi vuole provare per la prima volta. Le prove gratuite di settembre sono un’occasione per entrare in acqua, conoscere gli allenatori e scoprire se la pallanuoto è lo sport che fa per sé.