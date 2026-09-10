Tromba d’aria a Sinalunga, donna muore in casa

Una donna è morta a Sinalunga a causa della forte ondata di maltempo che si è abbattuta sulla zona. A darne notizia sul profilo Fb lo stesso Comune di Sinalunga: «Purtroppo, si deve registrare il decesso di una donna, avvenuto all’interno della propria abitazione durante l’evento atmosferico. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. Il Comune si stringe intorno alla famiglia per il tragico accadimento».

Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa.

Il Comune sottolinea che si sono verificati «forte vento, violente raffiche e pioggia intensa». «Le condizioni meteorologiche hanno provocato ingenti danni al Palazzetto dello Sport, che ha subito lo scoperchiamento e la rottura dei vetri. Risulta inoltre danneggiato il campanile del Convento di San Bernardino – continua -. Sono stati scoperchiati e danneggiati tetti di abitazioni private e attività, mentre si sono registrate numerose cadute di cornicioni, alberi, rami e detriti, che hanno determinato l’interruzione di diverse strade».

Il Comune di Sinalunga ha attivato immediatamente il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare gli interventi e monitorare costantemente la situazione. «Gli operai comunali e gli agenti della Polizia Municipale sono impegnati nelle operazioni di emergenza per liberare le strade da alberi, rami e detriti e consentire il ripristino della viabilità, che al momento risulta interrotta in diverse zone del territorio. Il Comune ha inoltre attivato ditte private esterne per accelerare le operazioni di ripristino e di messa in sicurezza degli edifici», riferisce l’ente locale aggiungendo che al «momento non si registrano evacuati».