Viola Ardone porta a Bagno Vignoni “Tanta ancora Vita”

Un romanzo civile sull’atrocità delle guerre pubbliche e private, sul legame materno capace di durare oltre la morte, sull’importanza di resistere al male e di fare della dimensione dell’umano la propria unica bussola. È “Tanta ancora Vita” (Einaudi), volume di Viola Ardone che sarà presentato a Bagno Vignoni, venerdì 11 settembre alle 18.30, come anteprima della XVII edizione del festival I Colori del Libro in programma sabato 12 e domenica 13 settembre. L’evento è voluto dal Comune di San Quirico d’Orcia con il coordinamento di toscanalibri.it. A dialogare con Viola Ardone, Filomena Cataldo.

Il libro Kostya ha dieci anni quando si mette in viaggio per arrivare dalla nonna Irina, domestica a Napoli. Nello zaino, la foto di una madre mai conosciuta e un indirizzo. Suo padre è al fronte per difendere l’Ucraina appena invasa. Tra soldati che cercano di bloccarlo al confine e sconosciute che gli dànno una mano, il bambino riesce ad arrivare. Vita, la signora per cui la nonna lavora, lo scopre addormentato sullo zerbino. Quattro anni fa lei ha perso suo figlio e ora passa le giornate da sola, o con Irina, che ha letto Dante e parla italiano come un poeta del Duecento. Il piccolo ospite inatteso la costringe di nuovo in quel ruolo che il destino le ha tolto. Poi, quando il padre di Kostya è dato per disperso, Irina torna nel suo Paese a cercarlo. D’impulso, Vita decide di raggiungerla, per aiutarla. Tentare di salvare un altro, del resto, è l’unico modo per salvare noi stessi.