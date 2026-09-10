Unisi: conclusa la Scuola estiva interdisciplinare di Scienze

Dal 1 al 4 settembre, a Siena, si è tenuta la nona edizione della Scuola estiva interdisciplinare di Scienze – PLS Biologia-Biotecnologie e Chimica – per studentesse e studenti delle scuole superiori, che rientra tra le attività dei progetti MUR-PLS 2026-2028.

Hanno partecipato alla Scuola, con sede al Polo Universitario di San Miniato, 31 studenti (di cui 18 residenti) di classe quarta, provenienti da 7 scuole, di cui 6 dell’area vasta senese: IIS Varchi, Montevarchi (AR); ISIS Leopoldo II di Lorena, Grosseto; Licei Poliziani, Montepulciano (SI); Liceo Scientifico Scienze Applicate Avogadro, Abbadia San Salvatore (SI); Liceo Scientifico Sacro Cuore, Siena; Liceo Classico Piccolomini, Siena. A queste se ne è aggiunta una di Firenze: ITT Marco Polo. Nove docenti scolastiche (professoresse Silvia Battini, Fiorenza Cramaro, Rosalia Longobardi, Alice Severi, Rita Biagini, Antonella Lordo, Mabel Valeria Vetere, Caterina Bernini, Antonella Penon) hanno preso parte alle attività di una o due giornate della Scuola, alcune contribuendo, insieme alla dottoressa Ilaria Bonini (Dipartimento di Scienze della Vita, Unisi) anche alla sorveglianza degli studenti.

L’edizione di Siena 2026, in continuità con le precedenti 8 (Siena 2022-2025 e Niccioleta, Massa Marittima 2016-2019) ha avuto in programma, come orientamento formativo, seminari e laboratori delle aree disciplinari Biologia-Biotecnologie e Chimica, ma non sono mancate attività ludico-scientifiche (Science Game) e uno spazio dedicato all’informazione sulla vita universitaria e sulla strutturazione dei corsi di laurea triennale in Scienze Biologiche, Biotecnologie e Scienze Chimiche a cui i due Progetti PLS sono strettamente collegati. È stata molto gradita dagli studenti la costante presenza dei tutor universitari (Emma Spinetta e Andrea Pinetti del DSV; Sara Fiore e Gabriele Brutti del Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e Farmacia), che si sono relazionati con loro come testimoni della vita universitaria presso l’Ateneo di Siena.

La Scuola di Scienze è stata inaugurata, con i saluti del Delegato all’Orientamento, Federico Pulselli, alla presenza delle organizzatrici dell’evento e referenti per l’Ateneo di Siena del PLS Biologia e Biotecnologie, professoressa Daniela Marchini, e del PLS Chimica, professoressa Gabriella Tamasi, e delle Direttrici del DSV, Lucia Morbidelli, e del DBCF, Agnese Magnani.

Le attività, che potranno essere attestate alle studentesse e agli studenti come 30 ore nell’ambito della Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO), si sono svolte grazie al contributo di alcuni docenti, tecnici di ricerca e dottorandi dei Dipartimenti di Scienze della Vita, di Biotecnologie, Chimica e Farmacia e di Medicina Molecolare e dello Sviluppo.