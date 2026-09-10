Contrada della Lupa, notizie e prossimi appuntamenti

La Contrada della Lupa comunica che, in relazione all’iter che porterà all’elezione dei membri della Commissione Elettorale per il rinnovo del Capitano per il biennio 2027/2028 da sottoporre alla votazione dell’Assemblea secondo le vigenti Costituzioni, gli organi di Contrada sono convocati nelle seguenti date:
- Il giorno Martedì 15 settembre 2026 alle ore 20.45 in prima e alle ore 21.15 in seconda convocazione è invitata a riunirsi la DEPUTAZIONE DI SEGGIO.
- Il giorno Martedì 15 settembre 2026 alle ore 22.15 sono convocati i membri delle COMMISSIONI di Contrada.
- Il giorno Giovedì 17 settembre 2026 alle ore 21.00 in prima e alle ore 2.30 in seconda convocazione è indetto il CONSIGLIO GENERALE della Contrada.