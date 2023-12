“Più che opere, storie”, mostra di Cesare Pietroiusti per Museo d’Inverno

La Contrada della Lupa inaugura, sabato 16 dicembre alle 18, la stagione espositiva con la nuova mostra del Museo d’Inverno rivolgendo l’invito all’artista Cesare Pietroiusti che, per questa occasione, ha selezionato dalla propria collezione personale e dal proprio archivio, oltre alle opere, anche corrispondenza, documenti, testimonianze, residui e pubblicazioni che sono il frutto di scambi, acquisti, regali e, a volte, eventi casuali.

Tutto il materiale raccolto dall’artista apre dei varchi temporali su un percorso che data di circa cinquant’anni e che è ancora in essere, fatto di relazioni con artisti di diverse generazioni, nonché con gruppi e organizzazioni che hanno rappresentato momenti significativi non solo nello sviluppo della ricerca artistica di Pietroiusti, ma anche nelle modalità di pensiero e nella costruzione di valore e di senso che sostanziano tale ricerca.

“Più che opere, storie”, questo il titolo della mostra che sarà incentrata proprio sul racconto: quadri, lettere, disegni, stampe, sculture, saranno accompagnati da brevi testi in cui l’artista, in prima persona, ricostruisce la provenienza e la motivazione per cui ognuno dei ventisette “pezzi” presenti in mostra, è entrato in collezione. Queste testimonianze rappresentano un modo e una possibilità per ricostruire, oltre a una vicenda individuale, anche il clima artistico e culturale di luoghi e tempi diversi.

La mostra di Cesare Pietrauti per Museo d’Inverno sarà aperta dal 17 dicembre 2023 all’11 febbraio 2024

Cesare Pietroiusti, Roma 1955, vive a Roma.

Laurea in Medicina nel 1979, con una tesi in Clinica Psichiatrica.

Co-fondatore del Centro Studi Jartrakor, Roma, 1977 e della Rivista di Psicologia dell’Arte, Roma, 1979.

Uno dei coordinatori delle residenze “Oreste”, Paliano e Montescaglioso 1997-2000; del progetto “Oreste alla Biennale”, 50ª Biennale di Venezia, giugno-novembre 1999.

Membro del Comitato Scientifico e co-curatore del Corso Superiore di Arti Visive della Fondazione Ratti di Como dal 2006 al 2011.

MFA Faculty presso Art Institute of Boston at Lesley University, 2009-2016.

Presidente dell’Azienda Speciale Palaexpo, Roma, 2018-2022.

Docente di “Laboratorio Arti Visive”, IUAV, Venezia, 2004 – in corso.

Co-fondatore della Fondazione Lac o Le Mon, San Cesario di Lecce dal 2015.

Dal 1977 ha esposto in spazi privati e pubblici, deputati e non, in Italia e all’estero.

www.pensierinonfunzionali.net.

Museo d’Inverno invita artisti a scegliere e curare una selezione ragionata di opere di altri autori conservate nelle loro collezioni private. Ogni mostra è un’occasione per evidenziare le relazioni fra gli artisti, per raccontare momenti di scambio e amicizia, e scoprire le “storie” di una storia dell’arte contemporanea ancora inedita. Il Museo d’Inverno nasce a Siena nel 2016, ideato e diretto dagli artisti Francesco Carone ed Eugenia Vanni, è situato sopra Fonte Nuova ed esiste in sinergia con la Contrada della Lupa, uno dei diciassette rioni della città.

