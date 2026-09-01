Abbadia San Salvatore, Primi Passi diventa nido comunale

Da domani per i bambini e le bambine di Abbadia San Salvatore comincia un nuovo anno educativo, ma per il nido d’infanzia Primi Passi si apre anche una fase completamente nuova: il servizio, fino ad oggi privato, diventa comunale.

La struttura era già di proprietà del Comune, mentre da questo anno educativo cambia la natura del servizio, che entra a pieno titolo nell’offerta educativa pubblica dell’amministrazione comunale. La gestione resta affidata alla Cooperativa sociale Il Prato, garantendo così continuità alle famiglie e ai bambini attraverso le operatrici che già conoscono e frequentano il nido.

Il passaggio a servizio comunale apre allo stesso tempo un percorso di progressivo adeguamento e sviluppo del nido, sia dal punto di vista organizzativo sia sotto il profilo educativo e pedagogico. Un percorso che l’amministrazione intende costruire insieme alle famiglie e ai professionisti che ogni giorno lavorano a contatto con i bambini.

Una delle prime novità nasce proprio dal confronto con i genitori: l’orario di apertura è stato anticipato alle 7.15, per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie e favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro e quelli familiari.

Cambia anche l’organizzazione della mensa. I pasti saranno forniti da CAMST, uniformando il servizio e i relativi costi a quelli già previsti per la scuola dell’infanzia.

In vista della riapertura sono stati inoltre eseguiti i primi interventi sulla struttura: alcune stanze sono state imbiancate e tutti gli ambienti interni e il giardino sono stati accuratamente puliti e sanificati. Si tratta del primo passo di un percorso di riqualificazione progressiva dell’intero nido.

“Con il passaggio di Primi Passi a nido comunale investiamo direttamente in un servizio fondamentale per le famiglie e per il futuro della nostra comunità – afferma il sindaco Niccolò Volpini –. Vogliamo che il nido sia sempre di più un luogo accogliente, accessibile e capace di rispondere alle esigenze dei bambini e dei loro genitori. Partiamo dalla continuità di quanto ha funzionato bene fino ad oggi, ma con la volontà di far crescere progressivamente il servizio e la struttura. È un percorso che vogliamo costruire ascoltando chi il nido lo vive ogni giorno”.

“Questa nuova fase parte dal dialogo con le famiglie – aggiunge l’assessora alle politiche sociali Lucilla Romani –. Il primo risultato concreto è già l’ampliamento dell’orario di apertura dalle 7.15, una richiesta arrivata dai genitori per conciliare meglio l’ingresso al nido con gli orari di lavoro. Vogliamo continuare su questa strada, confrontandoci con le famiglie e con le professionalità che accompagnano quotidianamente i bambini, per costruire un servizio sempre più attento ai loro bisogni e agli indirizzi pedagogici per la prima infanzia”.

Anche per l’anno educativo 2026/2027 il Comune di Abbadia San Salvatore ha partecipato alla misura Nidi Gratis della Regione Toscana, che sostiene l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia e punta a ridurre i costi sostenuti dalle famiglie aventi diritto. La misura regionale è rivolta alle famiglie residenti in Toscana con bambini fino a tre anni e ISEE fino a 40mila euro, secondo le modalità previste dal bando regionale.

L’amministrazione comunale rivolge infine un augurio speciale a tutti i piccoli cittadini che da domani riprenderanno il loro percorso di crescita, scoperta e socializzazione all’interno del nido Primi Passi.

Per aver consentito di completare in sole tre settimane gli interventi necessari alla riapertura, il Comune esprime il proprio ringraziamento agli operai comunali, alle operatrici della Cooperativa Il Prato e alle associazioni che hanno collaborato.