Presidente Fondazione Mps: “Valutazione positiva opas Intesa San Paolo”

Il presidente della Fondazione Mps Riccardo Coppini, in una nota, propone alla Deputazione amministratrice di esprimere una valutazione positiva dell’opas lanciata da Intesa San Paolo nei confronti di Mps.

Nella nota, Coppini “rende noto che, anche alla luce delle analisi tecniche richieste e successivamente alla riunione della Deputazione di indirizzo, porterà alla riunione della Deputazione amministratrice convocata per il prossimo 23 ottobre la proposta di esprimere una valutazione positiva dell’Opas lanciata da Intesa Sanpaolo nei confronti di Mps e la conseguente intenzione di aderire all’offerta”.

Il presidente della Fondazione, Coppini “esporrà ai componenti della Deputazione il valore insito nell’operazione di Intesa Sanpaolo per la Fondazione Mps nella sua veste di azionista e punto di riferimento dei territori del senese, nei confronti dei quali si ritiene che Intesa Sanpaolo avrà un ruolo di particolare significato per l’economia e la società.

Allo stesso tempo il presidente Coppini “valuta positivamente lo storico rapporto virtuoso tra Intesa Sanpaolo e le sue fondazioni azioniste”.