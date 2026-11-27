Mercoledì 2 dicembre p.v. alle ore 15.30, presso la sede del Palazzo del Governo, alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, on. Nicola Molteni, il Prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, la Presidente della Provincia, Agnese Carletti, i Sindaci di Siena, Nicoletta Fabio, Colle di Val d’Elsa, Piero Pii, e Poggibonsi, Susanna Cenni, sottoscriveranno, con l’Associazione “Ragazzi on the road APS”, il Protocollo d’Intesa del progetto “On the road” per la sperimentazione di un format innovativo nell’ambito dell’educazione alla sicurezza stradale e alla legalità.

L’iniziativa, già positivamente sperimentata su scala nazionale ove ha riscosso ampio successo, consentirà l’attivazione di numerose attività formative volte a trasformare l’educazione civica in un’esperienza concreta per le ragazze e i ragazzi over 16 che, dopo una specifica formazione dedicata, potranno affiancare le Forze dell’Ordine, le Polizie Locali, gli operatori del soccorso pubblico e sanitario, vivendo in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale. Un’esperienza sul campo per accrescere la consapevolezza sui pericoli della circolazione stradale e ridurre la distanza tra i giovani e le istituzioni.

Sotto il profilo operativo il protocollo verrà sviluppato con la collaborazione delle Forze dell’Ordine, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco, dell’Esercito, della Polizia Provinciale e di quella Locale.

Gli Organi di informazione sono, pertanto, invitati a partecipare alla presentazione del progetto, che si terrà nel Salone degli Arazzi di questa Prefettura.