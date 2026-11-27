Dicembre è l’ultimo mese di appuntamenti per festeggiare i vent’anni della Biblioteca pubblica a scaffale aperto e della Biblioteca per bambini e ragazzi della Biblioteca comunale degli Intronati. Il calendario si conclude con un programma particolarmente ricco di iniziative dedicate ai più piccoli e alle famiglie. Con le feste e le vacanze scolastiche, dicembre è anche il momento ideale per dedicare tempo alle storie, alla fantasia e alla creatività. Il programma propone spettacoli, laboratori e racconti, insieme a tante occasioni per ritrovarsi e stare insieme in Biblioteca.

Si comincia venerdì 4 dicembre con Magie in Biblioteca, uno spettacolo del mago Dennis Manzi dedicato a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Il 9 dicembre sarà la volta di L’intramontabile Bruno lo zozzo, laboratorio di storytelling e creatività con Simone Frasca, che festeggia i trent’anni dei suoi celebri personaggi raccontando e disegnando una delle loro avventure e coinvolgendo i bambini nella creazione di una nuova storia. Sempre con Simone Frasca, il 10 dicembre, appuntamento con Zia Natale, una storia natalizia illustrata dal vivo, seguita da un laboratorio per realizzare un biglietto d’auguri. Entrambi gli incontri sono rivolti a bambine e bambini dai 5 agli 8 anni.

Il programma prosegue venerdì 18 dicembre con Il re dei Pavoni, fiaba musicale di Anastasi-Arrabito ispirata alle Fiabe italiane di Italo Calvino, a cura di AMAT. Sono previste due repliche, alle 16:30 e alle 18, per un pubblico a partire dai 3 anni. Martedì 29 dicembre, infine, Astrolibro. Tra storie e stelle, con Topi Dalmata, accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra parole e racconti, alla scoperta di ciò che riserverà il nuovo anno.

Non mancano gli appuntamenti per il pubblico adulto. Giovedì 3 dicembre, in preparazione all’incontro con Manlio Castagna, sarà proiettato Diamante nero di Céline Sciamma. Venerdì 11 dicembre torna il mistero con In Folio 229, un’esperienza teatrale itinerante di Giallo in Biblioteca, a cura di Voce e Progetti APS: tra scaffali, enigmi e indizi nascosti, il pubblico sarà chiamato a risolvere un delitto. Mercoledì 16 dicembre Manlio Castagna condurrà il pubblico alla scoperta de Il viaggio dell’eroina, attraverso l’analisi del film Diamante nero e della prospettiva femminile nel cinema contemporaneo.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per le attività è richiesta la prenotazione scrivendo a [email protected].