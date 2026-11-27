Riscoprire il piacere autentico di stare insieme, passeggiare con lentezza, incontrarsi sotto le luci delle feste, essere comunità. E’ questo lo spirito del progetto “Natale a Poggibonsi“, ideato e coordinato dall’associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale che accompagnerà le festività in centro da sabato 28 novembre fino al 7 gennaio 2027. Un progetto realizzato con il sostegno del Comune di Poggibonsi e della Regione Toscana e attraverso una solida rete di collaborazione che unisce Fondazione Elsa, Confcommercio e Confesercenti, con il cofinanziamento della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo – Siena e insieme a tante associazioni del territorio.

“Questo progetto nasce dal desiderio profondo di riportare le persone al centro: le famiglie con i loro bambini, il valore delle nostre tradizioni e la bellezza di incontrarsi guardandosi negli occhi per le vie del paese – dichiara la presidente di Via Maestra CNN Martelli Laura – Abbiamo costruito un percorso che unisce spettacolo, cultura e rigenerazione degli spazi urbani, ma che ha un cuore ben preciso: sostenere i nostri negozi di vicinato, chi ogni giorno tiene accesa la luce e l’anima di Poggibonsi. Invitare cittadini e visitatori a vivere il centro significa scegliere relazioni vere e sostenere un’economia fatta di volti amici, consigli sinceri e qualità”.

“Natale a Poggibonsi” sarà una cavalcata di quaranta giorni di emozioni tra luci, Mercatini di Natale, pista di pattinaggio, spettacoli, attività per bambini e famiglie. Come sempre il progetto è articolato su elementi fissi e su iniziative che animeranno i fine settimana con già oltre quaranta gli appuntamenti in programma.

“Un lavoro corale tra istituzioni, associazioni, imprese – dice la sindaca Susanna Cenni – Grazie davvero a tutti e tutte e un grazie speciale alla regia del CCN che ha messo a punto un programma di qualità, profondamente radicato nel territorio, con tante occasioni per stare insieme e rendere sempre più vive le piazze e gli spazi pubblici”. “Un modo per valorizzare la nostra città e le sue eccellenza a partire dal tessuto commerciale che è un presidio sociale e relazionale per tutta la comunità – dice l’assessora allo sviluppo economico Lisa Valiani – L’invito è a partecipare e a vivere la città perché è questo che fa la differenza”.

Le luminarie, l’albero, la pista e tutto ciò che sarà sempre presente

A dare il benvenuto alle festività sarà, sabato 28 novembre alle 16, l’accensione delle luminarie che fino al 7 gennaio avvolgeranno l’intero centro cittadino con coreografiche scenografie che illumineranno strade e piazze.

In piazza Berlinguer ci sarà il “Polo dei Bambini” con la tradizionale giostra e l’albero di Natale alto 15 metri che sarà inaugurato domenica 29 novembre alle 17,30, in compagnia della Folkloristica Band di Bettolle con l’esibizione itinerante di musicisti e majorettes.

In piazza Rosselli per tutto il periodo delle feste ci sarò la pista di pattinaggio sul ghiaccio mentre in piazza Cavour prenderà vita la Casa di Babbo Natale, che aprirà nell’ambito del progetto “Rigenerazioni in Movimento”, trasformando in un luogo caldo e accogliente un fondo adesso sfitto. La Casa di Babbo Natale aprirà le sue porte nei fine settimana del 5 e 6, 12 e 13, 19 e 20 dicembre e nella giornata festiva dell’8 dicembre.

In Via della Repubblica 84 nascerà il Laboratorio Creativo, spazio aperto a grandi e piccini con appuntamenti pomeridiani (già diciassette in programma) che spazieranno dai laboratori di cucina, alle letture per l’infanzia, ai laboratori (inglese, disegno e fumetti), ai giochi di una volta, a Pinocchio, agli speciali incontri con l’US Poggibonsi.

Un cartellone diffuso tra musica, tradizione e spettacoli per tutte le età

Ad animare le vie e le piazze del centro sarà un fitto calendario di appuntamenti pensati per favorire l’incontro e la meraviglia. Già nel pomeriggio di sabato 28 novembre, dalle 17, il centro storico si popolerà con i personaggi dello show itinerante “Alice nel Paese delle Meraviglie”, mentre alle 17,30 nella Chiesa di San Lorenzo prenderà il via la rassegna di musica classica “Note sotto l’Albero”, curata da Ivan Morelli in collaborazione con HB Music Farm. Le iniziative torneranno poi nei fine settimana successivi con musica, danza, degustazioni, Mercatini di Natale, spettacoli itineranti. E poi ancora i burattini, la caccia al tesoro di Natale per bambini, giochi, mezzi storici e tanto altro ancora, compreso il Raduno dei Maglioncini di Natale.

Una galoppata che si concluderà nel segno della festa per i più piccoli lunedì 6 gennaio 2027, giorno dell’Epifania, quando dalle 16 in Piazza Cavour andrà in scena la spettacolare discesa della Befana dei Supereroi.