Proseguono i lavori di adeguamento sismico del ponte di viale Marconi a Poggibonsi. Le principali opere di rinforzo delle fondazioni e delle strutture di appoggio sono state completate e si avvicina la fase dei lavori di rinforzo sull’impalcato. L’amministrazione comunale fa il punto sui lavori in corso per adeguare il ponte e garantire maggiori livelli di sicurezza per tutti, un intervento complesso che riguarda direttamente la struttura del ponte.

Lo stato di avanzamento. Sono stati completati i lavori di consolidamento delle fondazioni attraverso la realizzazione di micropali collegati alle strutture esistenti mediante appositi elementi in cemento armato. Sono stati inoltre realizzati i rinforzi delle strutture che collegano le fondazioni agli appoggi delle travi del ponte, sia in corrispondenza dei piloni centrali sia delle spalle laterali.

È stato completato il montaggio delle nuove strutture in acciaio che servono a rinforzare gli appoggi delle travate sui piloni. Gli spazi tra queste strutture metalliche e gli appoggi originari sono stati riempiti con una speciale malta cementizia espansiva, così da realizzare un collegamento solido e resistente. È attualmente in fase di ultimazione la demolizione e ricostruzione dei tre elementi di protezione, chiamati tecnicamente ‘rostri’, collocati alle estremità degli appoggi dei piloni.

I prossimi interventi riguarderanno principalmente il rinforzo delle strutture dell’impalcato. Si procederà con demolizione e ripristino di alcune porzioni delle strutture inferiori del ponte, in prossimità degli appoggi sui piloni, con l’allestimento dei ponteggi per intervenire sulle travi che sostengono l’impalcato e con le operazioni di rinforzo che saranno eseguite progressivamente.

Il confronto con i cittadini, i tempi e la gestione del cantiere. Nelle scorse settimane l’Amministrazione ha incontrato una delegazione di cittadini della zona per un confronto e un aggiornamento sia sui lavori di Acque sia sullo stato di avanzamento dell’intervento sul ponte, che non procede con la velocità prevista. I confronti, sia formali sia informali, con l’impresa esecutrice e con le ditte coinvolte sono stati costanti proprio per superare eventuali criticità. Nonostante ciò ci sono state dinamiche che hanno determinato un rallentamento delle lavorazioni che sono comunque andate avanti. A questo si aggiunge una condizione che incide sull’organizzazione del cantiere ovvero la necessità di mantenere aperta la viabilità sul ponte per limitare i disagi. Una scelta che inevitabilmente rende più complessa la gestione dell’intervento.

L’ultima fase. I prossimi interventi sulla parte superiore e sulle travi dell’impalcato rappresentano l’ultima fase delle lavorazioni. Fase che sarà accompagnata anche dai lavori di allargamento del marciapiede, con l’obiettivo di migliorare non soltanto la sicurezza strutturale del ponte ma anche la sua fruibilità.

L’Amministrazione comunale di Poggibonsi continuerà a monitorare l’avanzamento del cantiere e ad aggiornare i cittadini sull’andamento dei lavori il cui completamento è previsto nei primi mesi del prossimo anno.