Chianciano Terme si prepara a vivere la magia del Natale con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a tutte le età, un percorso che intreccia musica, cultura, spettacoli, sport, tradizioni e momenti di condivisione per animare la città e i suoi luoghi più caratteristici.

“Con questo programma presentiamo alla città e ai nostri ospiti un calendario che è prima di tutto il frutto di un grande lavoro di squadra – dichiara Alessandra Chiezzi, assessore del Comune di Chianciano Terme – Abbiamo voluto costruire un programma diffuso, capace di abbracciare ogni generazione e di far dialogare il Centro Storico, Piazza Italia, le nostre eccellenze culturali e termali. Il valore aggiunto di queste festività sta nella straordinaria rete di associazioni, scuole, commercianti e realtà locali che hanno scelto di mettersi in gioco insieme: il Natale diventa così un’occasione concreta per riscoprire la bellezza dello stare insieme, sostenere il commercio di vicinato e far vivere Chianciano Terme con entusiasmo e calore”.

Il progetto “Rinasce il Natale”, promosso dall’Associazione Chi@ncianoUp nasce con l’obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori un’atmosfera speciale, fatta di partecipazione attiva e creatività, valorizzando al contempo le attività commerciali, le associazioni locali e gli spazi urbani.

Il programma prenderà ufficialmente il via sabato 28 novembre in Piazza Italia, dove il pomeriggio sarà animato dai giochi natalizi giganti in legno, dal BimboBell Show e dall’addobbo degli alberi di Natale a cura delle alunne e degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi”, fino ad arrivare alle ore 18.00 con la cerimonia di accensione dell’albero accompagnata dai saluti istituzionali e dall’esibizione della Banda dell’Istituto di Musica “Bonaventura Somma”. Il giorno seguente, domenica 29 novembre, le vie cittadine saranno attraversate dalla sfilata dei Motori Natalizi, con partenza dalla zona Rinascente e arrivo ai Giardini Pubblici di Via Dante, dove seguiranno le premiazioni e un’apericena in Centro Storico. L’atmosfera di piazza tornerà protagonista sabato 13 dicembre, sempre in Piazza Italia, con i giochi popolari per tutti dal titolo “Le quattro Fonti in sfida”, realizzati in collaborazione con la Consulta delle Associazioni, in onore delle quattro antiche fonti del territorio: Perucciole, Strada, Marietta e Poggiolo.

Grande spazio sarà riservato alla musica, che accompagnerà l’intero periodo delle festività attraverso concerti di alto profilo. Si comincerà sabato 6 dicembre in Piazza Matteotti, nel cuore del Centro Storico, con l’energia del Perugia Community Gospel Choir, per proseguire sabato 13 dicembre presso la Sala Congressi dell’Hotel Excelsior con il concerto della Banda dell’Istituto di Musica “Bonaventura Somma”, durante il quale verrà consegnata, da parte dell’Associazione Soroptimist Chianciano Terme – Montepulciano, la borsa di studio “Alberto Gori” alla miglior allieva o al miglior allievo della scuola. Il 27 dicembre il Palamontepaschi ospiterà il concerto dei Keynotes Gospel Choir in occasione del trentesimo anniversario del Toscana Gospel Festival, mentre il nuovo anno si aprirà nel pomeriggio del 1° gennaio al Teatro Caos con il consueto Concerto di Capodanno affidato all’Orchestra da Camera di Perugia, per poi culminare sabato 3 gennaio al Santuario di Sant’Antonio con il Concerto di Buon Anno eseguito dall’Associazione Gruppo Corale Chiancianese. Altrettanto ricca e articolata è l’offerta culturale e creativa pensata per cittadini e ospiti. Al Museo Civico Archeologico Etrusco, in collaborazione con l’Associazione Geoarcheologica di Chianciano Terme, tornerà il ciclo di conferenze “Un Tè con gli Etruschi”, affiancato dalle consuete aperture e da un programma dedicato ai più giovani con laboratori di archeologia sperimentale, visite guidate, cacce al tesoro e campus natalizi. Parallelamente, la rassegna “La Collina del Libro” proporrà due incontri speciali: l’11 dicembre al Ridotto del Teatro Caos con la presentazione del volume La psicologia è politica di Federico De Bernardo, e il 20 dicembre al Bar Le Fonti, in Viale Roma, con le letture in musica a cura del gruppo di scrittura Penne in salsa chiancianese, organizzate in collaborazione con l’Associazione Incontriamoci e con l’accompagnamento musicale di Carlo Barlozzo. Anche il Teatro Caos sarà al centro della scena culturale con due appuntamenti della stagione teatrale 2026/2027 “È sempre domenica”: il 13 dicembre andrà in scena Complessità – Il gioco della vita, seguito il 10 gennaio dallo spettacolo fuori abbonamento L’arte di inventare storie, entrambi arricchiti da un aperitivo conviviale con gli artisti.

Le festività guarderanno con particolare attenzione alle famiglie, ai bambini e alle tradizioni più sentite dalla comunità. Accanto ai laboratori creativi, alle attività intergenerazionali e alla tradizionale Tombolata di Natale promossi da Auser Chianciano Terme, la Sala de’ Vegni in Centro Storico accoglierà l’undicesima edizione della mostra “Don’t Play-Mobile, But Play”, quest’anno dedicata al mondo del Grande Western e ai villaggi natalizi con una sorpresa speciale dedicata a uno dei monumenti simbolo della città. Non mancheranno la Santa Messa di Natale al Santuario di Sant’Antonio, accompagnata dal Gruppo Corale Chiancianese, gli appuntamenti dedicati alla scoperta della magia del Natale in compagnia degli alpaca e, per chiudere in bellezza il 6 gennaio, l’atteso evento “Aspettando la Befana” promosso nel Centro Storico dall’Associazione Avis Chianciano Terme.

Anche lo sport e il benessere saranno parte integrante del cartellone natalizio. Nel fine settimana dal 27 al 29 novembre il Palamontepaschi al Parco Fucoli ospiterà gli “IDO World Championships di Danza Orientale” con le competizioni di Show Oriental e Improvisation, mentre la mattina del 6 gennaio gli appassionati di corsa si ritroveranno in Piazza Matteotti per la partenza e l’arrivo della seconda edizione della Corsa della Befana, organizzata dalla Virtus Chianciano Sezione Podismo. Sul fronte del relax, le Piscine Termali Theia proporranno un calendario speciale dedicato al periodo natalizio con i Bagni di Notte, serate con musica dal vivo, buffet dinner e il Capodanno alle Terme. Chianciano Terme si veste così di festa, riscoprendosi attraverso la bellezza dei suoi luoghi, la vitalità del suo tessuto associativo e il piacere autentico di ritrovarsi insieme.