Chianciano Terme, il 22 ottobre visite senologiche gratuite

Nel cuore dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno, e a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro il cancro al seno del 19 ottobre, torna giovedì 22 ottobre l’Open Day di Senologia del Centro Medico Institute for Health delle Terme di Chianciano.

Una giornata di visite senologiche gratuite, realizzata in collaborazione con l’Associazione IoSempreDonna, la Breast Unit di Siena e gli specialisti del territorio, che rinnova un appuntamento ormai consolidato e molto partecipato.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra realtà diverse, unite da un obiettivo comune: rendere la prevenzione più accessibile e avvicinare le competenze specialistiche alle donne del territorio.

L’Open Day è rivolto alle donne fra i 30 e 45 e alle donne over 74.

Queste due fasce di età non rientrano nel programma ordinario di screening mammografico della Regione Toscana. L’iniziativa offre quindi un’ulteriore occasione di controllo e sensibilizzazione, ricordando che la prevenzione non si esaurisce nello screening, ma accompagna le diverse fasi della vita.

La presenza della Breast Unit di Siena, degli specialisti del territorio e dell’Associazione IoSempreDonna rafforza il valore di una rete capace di mettere insieme competenza clinica, informazione, ascolto e vicinanza alle pazienti.

«La grande partecipazione registrata lo scorso anno conferma quanto siano importanti occasioni di prevenzione facilmente accessibili e vicine alle persone. Riproporre l’Open Day significa dare continuità a un lavoro condiviso sul territorio e offrire alle donne un’opportunità concreta di attenzione alla propria salute», sottolinea la Direttrice Sanitaria Manela Scaramuzzino.

Con l’Open Day del 22 ottobre, il Centro Medico Institute for Health delle Terme di Chianciano rinnova così il proprio impegno nella prevenzione, valorizzando la collaborazione tra strutture sanitarie, professionisti e associazioni che operano quotidianamente al fianco delle donne.

TERME DI CHIANCIANO

Le Terme di Chianciano sono conosciute in tutta Italia grazie ai benefici delle loro acque termali; attualmente i loro servizi si possono suddividere tra quelli proposti dall’ Institute for Health Terme di Chianciano, e quelli di benessere e relax, come le Piscine Termali Theia e la SPA Terme Sensoriali.

Grandi spazi immersi nel verde come quelli del Parco Acqua Santa, con le sue sale moderne e storiche e il suo bistrot completano l’offerta per un nuovo concetto di salute e benessere, che consente di rilassarsi e concedersi del tempo per sé.

Terme di Chianciano “Institute for Health” è una vera e propria clinica della salute termale, ed offre un’ampia gamma di programmi personalizzati per la prevenzione, la diagnosi, e la riabilitazione per molteplici patologie o stati di malessere psicofisico.

I programmi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione proposti dall’Institute for Health prevedono l’integrazione delle Acque termali di Chianciano all’interno di innovativi percorsi clinici, diagnostici e riabilitativi, al fine di amplificarne l’efficacia in maniera naturale: i programmi prevedono inoltre piani alimentari personalizzati, elementi di diagnostica genetica e metabolica all’avanguardia, protocolli di esercizio fisico personalizzato, oltre a sessioni di terapie complementari e medicina naturale.

L’equilibrio tra gli elementi che costituiscono la base dell’approccio alla salute di Terme di Chianciano Institute for Health concorre al raggiungimento dei corretti stili di vita e di migliori livelli di salute, equilibrio e benessere psicofisico della persona.

Terme di Chianciano è parte del gruppo Terme & Spa Italia che, fondato a Roma nel 2021, riunisce alcuni dei più importanti siti termali e spa del territorio nazionale grazie all’esperienza sviluppata con l’acquisizione del complesso di Terme di Saturnia – icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere immersa nella maremma toscana. Il gruppo Terme & Spa Italia di cui fanno parte Terme di Saturnia Natural Destination, Monticello The Entertainment SPA e De Montel – Terme Milano ha l’obiettivo di soddisfare la crescente domanda di salute e benessere del territorio nazionale grazie allo sviluppo di servizi, protocolli ed esperienze di benessere innovativi che completano le attività tradizionali del settore.