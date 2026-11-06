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venerdì, 6 Novembre 2026
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CHIANCIANO TERME

Chianciano Terme, nuova auto per la Polizia Locale

Il Comune investe nell'ammodernamento del parco mezzi con un veicolo dotato di tecnologie per il controllo stradale, messaggistica luminosa e ufficio mobile. Sostituisce un'auto in servizio da circa vent'anni.
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Un importante passo in avanti sul fronte della sicurezza urbana, della sostenibilità e del presidio del territorio. Il Comune di Chianciano Terme ha acquistato, mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, un nuovo autoveicolo destinato al Comando di Polizia Locale: una Dacia Duster 4×4 con alimentazione ibrida a tripla propulsione che andrà a sostituire un mezzo utilizzato per circa venti anni.

La nuova auto di servizio risponde appieno ai più recenti standard normativi: il mezzo è stato infatti allestito con le nuove grafiche ad alta visibilità nei colori rosso e giallo e la presenza di pellicole antisfondamento sui vetri laterali, a tutela dell’incolumità degli agenti a bordo.

«Con questo investimento sostenuto grazie alle risorse dell’avanzo di amministrazione – sottolinea l’Amministrazione Comunale – dotiamo la nostra Polizia Locale di uno strumento moderno, efficiente e sicuro. Al tempo stesso, la tecnologia di bordo e l’adeguamento alla normativa regionale garantiscono maggiore visibilità, sicurezza per gli agenti e un’informazione più tempestiva ai cittadini in caso di emergenza».

Sotto il profilo tecnologico e operativo, il veicolo ha dotazioni avanzate per il controllo stradale e il pronto intervento: barra a LED sul tetto con pannello a messaggistica variabile, in grado di proiettare messaggi di testo in tempo reale per informare e allertare gli automobilisti in caso di pericoli, incidenti stradali, presenza di olio sulla carreggiata o altri ostacoli; zona posteriore allestita ad uso ufficio mobile, trazione integrale 4×4, che permetterà alle pattuglie di percorrere in sicurezza anche le strade più impervie del territorio comunale e intervenire tempestivamente anche in condizioni meteorologiche avverse o in presenza di neve e ghiaccio.



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