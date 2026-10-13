Comune di Chianciano Terme e Banca Centro insieme per sostenere le imprese del turismo

Un intervento concreto a sostegno del tessuto economico e turistico della città. Il Comune di Chianciano Terme e Banca Centro – Credito Cooperativo Toscana-Umbria hanno siglato una convenzione strategica volte a favorire gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese turistico-ricettive presenti o di nuova apertura nel territorio comunale. L’accordo, autorizzato con Delibera della Giunta e firmato dalla Sindaca Grazia Torelli e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Centro Carmelo Campagna, prevede l’attivazione di un plafond di finanziamenti a tasso agevolato affiancato da un contributo economico erogato direttamente dal Comune.

“Il turismo rappresenta il motore trainante della nostra economia. Con questa iniziativa intendiamo dare un segnale forte agli operatori, offrendo uno strumento concreto per ridurre i costi del credito e sbloccare investimenti fondamentali per l’ammodernamento e l’efficientamento delle strutture ricettive. Innalzare la qualità dell’offerta è la chiave per rendere Chianciano Terme una destinazione sempre più attraente e competitiva. Ringrazio Banca Centro per aver dimostrato vicinanza al nostro territorio e ai nostri operatori” sottolinea la Sindaca Grazia Torelli.

«Come Banca di Credito Cooperativo, la nostra missione è sostenere in modo concreto le imprese e il tessuto economico del nostro territorio – ha aggiunto il presidente di Banca Centro Carmelo Campagna-. La convenzione siglata con l’amministrazione comunale di Chianciano Terme risponde esattamente a questa vocazione: mettiamo a disposizione delle strutture ricettive di Chianciano Terme un plafond di 1 milione di euro per accompagnare gli operatori negli interventi di ammodernamento, riqualificazione ed efficientamento energetico. Grazie alla sinergia con il Comune, che interviene con un contributo in conto interessi, offriamo al settore turistico una misura concreta e a condizioni agevolate per sostenere la competitività e lo sviluppo della comunità locale».

Le risorse e le misure previste

Banca Centro mette a disposizione complessivamente 1.000.000,00 di euro. Ciascuna impresa potrà richiedere un finanziamento (nella forma di mutuo chirografario) fino a un massimo di 200.000,00 euro e fino al 100% dell’investimento ammissibile, con durata massima di 5 anni (comprensivi di un eventuale preammortamento fino a 6 mesi) e tasso fisso del 4,00%.

Contributo comunale in conto interessi. Il Comune di Chianciano Terme destina un budget complessivo di 50.000,00 euro per erogare un contributo pari al 50% degli interessi effettivamente maturati e corrisposti dalle imprese beneficiarie. I finanziamenti potranno beneficiare, ove sussistano i presupposti, della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI fino all’80% dell’importo.

Interventi ammissibili

Il sostegno è rivolto alle strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere) per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico e normativo, ammodernamento tecnologico, delle camere, degli spazi comuni e dei servizi, acquisto di arredi, attrezzature e beni strumentali.

Come presentare la domanda

Le domande di finanziamento e le contestuali richieste del contributo comunale potranno essere presentate direttamente presso gli sportelli di Banca Centro, che gestirà l’istruttoria creditizia come unico punto di ricezione. La procedura sarà attuata a sportello (in ordine cronologico di presentazione) a seguito della pubblicazione del relativo avviso/bando pubblico da parte del Comune.