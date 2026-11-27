Via dai prossimi giorni a una serie di riqualificazioni stradali, compresi rifacimenti dei marciapiedi, per la messa in sicurezza della rete viaria. Un investimento complessivo, da parte del Comune di Siena, di oltre due milioni di euro.

Da lunedì 30 novembre iniziano gli interventi di riqualificazione in piazza Amendola con il rifacimento dei marciapiedi lato parco e il tratto limitrofo della sede stradale deteriorata. Tramite specifica ordinanza e fino a domenica 31 gennaio 2027, sono stati disposti il divieto di sosta permanente (tratto prospiciente e compreso tra il numero civico 16 e l’intersezione con via Martiri Caserma Lamarmora) e il divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede di volta in volta interessati dalle lavorazioni. In fase di avanzamento dei lavori sarà a carico dell’impresa esecutrice rendere disponibili gli stalli di parcheggio nelle aree già sottoposte agli interventi di manutenzione. Inoltre è previsto il senso unico alternato, nelle fasi di avanzamento delle lavorazioni.

Sempre da lunedì 30 novembre, fino al 4 dicembre, verranno eseguiti interventi di messa in sicurezza in un tratto della strada statale 73 Ponente, nel tratto tra lo svincolo della tangenziale (Siena Ovest) e Costafabbri. Previsto un senso unico alternato con movieri a terra.

Gli interventi di riqualificazione stradale proseguiranno da gennaio 2027 e interesseranno, in particolare: via Dante (compresa la rotatoria); strada e marciapiedi in via Violante di Baviera (tratto tra via delle Provincie e via Pecci) e incrocio con via Delle Province e via Banchi; via Banchi nel tratto tra l’intersezione con via Violante di Baviera e l’ingresso al Parco Ochino; via delle Province nel tratto tra l’intersezione con via Bologna e via Violante di Baviera; via Giuseppe Garibaldi e piazza del Sale; viale Don Giovanni Minzoni (completamento del tratto tra via Garibaldi e viale Mazzini).

Inoltre, sempre da gennaio 2027, inizieranno gli interventi sulle strade lastricate del centro storico che riguarderanno via Pianigiani (tratto da piazza Matteotti all’incrocio con via Banchi di Sopra e via Montanini) e successivamente piazza Tolomei.

“Una serie di interventi di riqualificazione – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena, Massimo Bianchini – che si inserisce nel progetto complessivo di messa in sicurezza delle strade, che mettiamo a disposizione di cittadini e turisti: stiamo intervenendo su tutto il territorio cittadino. Tramite programmi pluriennali, inseriti nel Piano triennale delle opere pubbliche, stiamo intervenendo sia sulle asfaltature urbane sia sui lastricati del centro storico e sui marciapiedi: un nuovo metodo di lavoro con una maggiore programmazione, per dare continuità alla manutenzione, con un investimento rilevante fino al 2028.

La programmazione degli interventi di tiene conto di diversi parametri. In primo luogo, vengono considerate le condizioni di maggiore criticità delle strade, insieme alle esigenze legate alla mobilità, con l’obiettivo di evitare, per quanto possibile, che siano interessate contemporaneamente arterie contigue o che si creino situazioni di particolare congestione in una determinata zona, anche in considerazione della presenza di istituti scolastici. La pianificazione richiede inoltre un necessario coordinamento con le società che gestiscono i servizi di rete, come acqua, luce e gas. È fondamentale, infatti, che queste garantiscano l’integrità degli impianti per almeno sei anni, così da evitare, una volta completata l’asfaltatura, nuovi interventi che possano compromettere il lavoro di riqualificazione, salvo naturalmente i casi di effettiva e inderogabile urgenza”.