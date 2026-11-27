Otto minuti, un palco e un tema comune: «Grazie, ma non dovevi!». È questa la formula dell’Open Stage promosso dall’associazione culturale DialogArti in collaborazione con Flōs, in programma venerdì 4 dicembre 2026 alle 21 negli spazi di Via Gracco del Secco 31 a Colle di Val d’Elsa, con ingresso gratuito. Il progetto ha cadenza mensile.

L’iniziativa nasce per offrire un palcoscenico aperto, accessibile e privo di barriere ad artisti emergenti e creativi di ogni disciplina — dalla musica alla poesia, dal teatro fino alle diverse forme di performance — chiamati a confrontarsi liberamente con lo spunto narrativo della serata. Per DialogArti, associazione culturale ed Ente del Terzo Settore guidata da Angelo Petraglia e Clizia Miglianti, l’Open Stage rappresenta la traduzione concreta della propria missione: promuovere l’incontro tra linguaggi artistici, generazioni e percorsi espressivi differenti, riconoscendo nell’arte uno strumento vivo di relazione, ascolto e crescita collettiva.

«Con questa iniziativa vogliamo creare uno spazio aperto, partecipativo e accogliente, in cui chiunque senta l’esigenza di esprimersi possa mettersi in gioco senza il peso del giudizio, valorizzando la pluralità dei linguaggi e l’incontro diretto con la comunità», dichiara Susanna Bernardi, referente della sezione teatro di DialogArti, che cura il progetto affiancata da Giuseppe Trotta. «Non è un concorso a premi, ma un’occasione di crescita, di dialogo, di confronto e, perché no, un momento di leggerezza e svago», sottolinea Bernardi.

Sul palco in chiave ironica, intima, teatrale o musicale Il tema scelto per il primo appuntamento, “Grazie, ma non dovevi!”, lascia massima libertà interpretativa: può essere letto in chiave ironica, intima, teatrale o musicale, diventando il filo conduttore di una serata costruita insieme da chi sale sul palco e da chi ascolta. «In DialogArti ci piace sognare una comunità artistica attiva sul territorio e questo progetto, nato da un’idea di Giuseppe Trotta, attore molto attivo nella nostra realtà locale, insieme al Podcast Trasmutare e alle Officine Filosofiche, ideati e condotti da Angelo Petraglia e Clizia Miglianti, è il seme più vero e prezioso per veder sbocciare e crescere una comunità viva, attenta, sensibile e presente. La sinergia con realtà del territorio come Flōs e con artisti che sposano la nostra visione ne è una chiara testimonianza», continua la referente della sezione teatro di DialogArt.

La collaborazione con Flōs Flōs nasce come uno spazio pensato per la condivisione e l’incontro, un luogo di ricerca sia nell’ambito del beverage sia in quello artistico, aperto alla fruizione del pubblico per mostre, spettacoli e iniziative culturali. È proprio questa vocazione condivisa ad aver reso naturale la sinergia con DialogArti.

«Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di DialogArti perché rispecchia pienamente l’anima con cui abbiamo immaginato questo luogo», sottolineano Fabio Santini e Mattia Capitani, titolari di Flōs. «Per noi Flōs non è soltanto uno spazio dedicato al beverage, ma un punto di riferimento culturale aperto alla città, dove le persone possano scambiare esperienze, ritrovarsi e costruire un dialogo autentico. Aprire le nostre porte a un Open Stage significa dare voce alla creatività del territorio e trasformare una serata insieme in un momento di scoperta condivisa».

Come partecipare e informazioni utili La partecipazione è aperta a tutti gli artisti e le artiste interessati a esibirsi, con interventi della durata massima di 8 minuti ispirati al tema «Grazie, ma non dovevi!». Le candidature devono essere inviate entro domenica 29 novembre 2026 tramite la pagina dedicata sul sito www.dialogarti.com/open-stage-flos (accessibile anche tramite il QR code presente sulla locandina), oppure contattando direttamente l’organizzazione all’indirizzo email [email protected] o al numero 333 2333491.

L’ingresso per il pubblico è gratuito.

DialogArti è un’associazione culturale nata a Colle di Val d’Elsa, lavora in collaborazione con il Comune e l’amministrazione di Colle di Val d’Elsa con l’idea di mettere in relazione pratiche artistiche e ricerca culturale, creando spazi di dialogo tra persone, generazioni e linguaggi diversi. In particolare lavora su progetti che intrecciano pensiero, esperienza e forme artistiche (podcast, incontri pubblici, laboratori e iniziative nei luoghi della cultura).