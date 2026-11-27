Dieci adesioni da parte dei Consigli comunali, altre due da parte di Sindaci, 3 firma days in piazza. E oltre duemila firme raccolte complessivamente, in provincia di Siena. E’ questo il bilancio nel territorio senese della mobilitazione a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana e il rilancio del commercio di prossimità, presentata da Confesercenti.

Numeri non fini a sé stessi, ma decisivi nel raggiungimento dell’obiettivo generale: alla chiusura della raccolta su scala nazionale, il 25 novembre, sono state conteggiate oltre 60mila firme, 10mila in più rispetto al quorum necessario per portare la proposta all’esame del Parlamento. E il livello di adesione di Siena e della sua provincia è decisamente superiore alla media per provincia. A sostegno del testo che punta a rilanciare il valore dei negozi di vicinato hanno approvato mozioni i Consigli comunali di Abbadia San Salvatore, Cetona, Chianciano terme, Montepulciano, Poggibonsi, Sarteano, Siena, Sinalunga, Torrita e Trequanda; a Chiusi, Montalcino, Poggibonsi, San Gimignano, Siena e Sinalunga è stata raccolta l’adesione del Sindaco. In parallelo, centinaia di firme sono state raccolte negli uffici elettorali comunali ed in tutti i Comuni in cui sono presenti le sedi Confesercenti, oltre a quelle depositate direttamente dai cittadini muniti di Spid, Cie o Cns.

“Il numero complessivo di firme raccolte nel nostro territorio ci inorgoglisce – commenta il Presidente di Confesercenti Siena, Leonardo Nannizzi – e ci sprona a far sì che il legislatore prenda in carico questo messaggio arrivato diffusamente dal basso, e proceda quanto prima a tradurre in legge i contenuti della proposta”. All’atto pratico, il disegno di legge punta ad istituire le Zone economiche speciali di prossimità o ZESpro, strumenti normativi che facilitino una serie di interventi mirati tra cui incentivi fiscali, semplificazioni amministrative e sostegni finanziari per l’avvio e la gestione di attività commerciali di vicinato. Dopo la consegna alla Camera dei deputati, prenderà ora formalmente il via l’iter di valutazione in Parlamento: “siamo stati consapevoli da subito – aggiunge il Presidente di Confesercenti Siena – che questa iniziativa non basterà da sola a colmare il divario tra negozi di prossimità, commercio online e multinazionali, e per questo continueremo ad invocare altri interventi. Può però contribuire ad invertire una tendenza, a generare fiducia e far capire che è possibile salvare i centri storici delle nostre città, paesi e borghi, nessuno escluso, che devono necessariamente restare vivi e vissuti. Nel frattempo, mi piace ringraziare tutti i cittadini e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato, a cominciare dal personale delle sedi Confesercenti “.