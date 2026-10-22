Sarteano, assemblea del commercio il 28 ottobre

Un confronto sulle opportunità concrete per le imprese, sugli strumenti di sostegno al commercio e sulle iniziative per rafforzare il tessuto economico locale. È questo l’obiettivo dell’assemblea del commercio in programma mercoledì 28 ottobre, alle ore 14:00, nella Sala Mostre Comunale di Sarteano, promossa dal Centro commerciale naturale (CCN) con il coinvolgimento del Comune e di Confesercenti. L’incontro sarà un’occasione per fare il punto sulle attività in corso e sulle prospettive del settore, ma anche per favorire una partecipazione più ampia delle attività economiche del paese, invitando a intervenire anche le imprese che non aderiscono attualmente al CCN.

Al centro dell’assemblea ci saranno cinque temi che riguardano direttamente il lavoro quotidiano dei commercianti: gli aggiornamenti sull’organizzazione del Natale 2026, i prestiti agevolati per le aziende attraverso FISES e Comune, il bando del GAL Leader dedicato alle imprese, il bando della Regione Toscana rivolto ai centri commerciali naturali e la proposta di legge di iniziativa popolare a favore dei negozi di vicinato promossa da Confesercenti. Sarà inoltre affrontato il tema del tesseramento per il 2026/2027, passaggio importante per consolidare la rappresentanza del commercio locale e rafforzare la capacità di azione dell’associazione.

I temi all’ordine del giorno sono il risultato del lavoro congiunto del CCN, dell’Amministrazione comunale e di Confesercenti, con l’obiettivo di individuare e portare all’attenzione delle imprese strumenti, opportunità e iniziative utili a sostenere le attività commerciali. L’assemblea vuole essere uno spazio operativo, nel quale condividere informazioni aggiornate, raccogliere esigenze e proposte e costruire una strategia comune per affrontare le trasformazioni che interessano il settore.

«Il tema del commercio di vicinato, in un’epoca di commercio online e scarso potere d’acquisto delle famiglie, deve essere sempre più all’attenzione delle politiche sia nazionali sia locali. Il supporto a chi ogni giorno alza una serranda deve essere incondizionato. In ballo c’è la sopravvivenza del tessuto sociale ed economico delle piccole cittadine e non solo. In ballo c’è la vitalità di tanti paesi come Sarteano. Ma anche il commercio deve fare la sua parte, restando unito e organizzandosi per cogliere le opportunità economiche offerte dalle istituzioni e dalle associazioni di categoria, confrontandosi con un mondo che è sempre più in divenire. L’appello è quindi rivolto a tutte le partite IVA del paese: partecipare all’assemblea indetta dal CCN è importante per rilanciare con forza il ruolo del commercio a Sarteano», dichiara il Sindaco Francesco Landi.

Il ruolo del CCN è strategico proprio nella possibilità di mettere in relazione le singole attività, favorire il dialogo con le istituzioni e le associazioni di categoria e promuovere iniziative condivise. In un contesto nel quale le imprese sono chiamate a confrontarsi con cambiamenti nelle abitudini di acquisto, nella disponibilità economica delle famiglie e nelle modalità di accesso ai finanziamenti, fare rete può contribuire a rendere più efficace la ricerca di risposte e opportunità. La partecipazione all’associazione, inoltre, consente di rafforzare la rappresentanza delle esigenze del commercio locale e di costruire proposte che tengano conto delle necessità delle diverse attività.

L’invito a partecipare all’assemblea del 28 ottobre è rivolto a tutti gli esercenti e ai titolari di attività economiche di Sarteano, indipendentemente dall’attuale adesione al CCN. L’obiettivo è ampliare il confronto, condividere le informazioni disponibili e consolidare una collaborazione che coinvolga il maggior numero possibile di operatori. La vitalità commerciale del paese è legata non soltanto alle iniziative dei singoli esercizi, ma anche alla capacità di lavorare insieme e di riconoscere nel commercio di vicinato una componente essenziale della vita economica e sociale della comunità.