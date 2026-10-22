Castelnuovo Berardenga, la Camminata tra gli Olivi unisce natura, storia e olio nuovo

Una passeggiata per scoprire il paesaggio della Berardenga, le sue testimonianze storiche e la cultura dell’olio extravergine di oliva. Domenica 25 ottobre Castelnuovo Berardenga partecipa alla Camminata tra gli Olivi, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Città dell’Olio, con un’escursione curata dal Gruppo Escursionisti Berardenga nell’ambito della Festa dell’Olio Novo, organizzata dal GSD Pianella.
L’appuntamento unisce l’impegno delle associazioni nella valorizzazione del territorio: Città dell’Olio promuove la conoscenza del patrimonio olivicolo, il Gruppo Escursionisti Berardenga accompagna alla scoperta dei percorsi e della storia locale, mentre il GSD Pianella rinnova con la festa un’occasione di incontro dedicata all’olio nuovo. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Il ritrovo è previsto dalle ore 8 al campo sportivo di Pianella, con partenza alle 8.30. Il percorso, di circa 9,5 chilometri e con un dislivello modesto, seguirà in parte il tracciato dell’antica ferrovia che serviva le miniere di lignite sotto il Castello di Bossi. Un itinerario nel fondovalle attraversato dal torrente Bornia, dove la memoria delle attività del passato si intreccia con un ambiente di particolare pregio.
A Bossi i partecipanti potranno visitare le storiche cantine e alcuni ambienti della villa, prima di proseguire verso la chiesetta di San Laurentino, immersa nell’omonimo bosco e legata alla storia più antica della Berardenga.
Sulla via del ritorno è prevista una visita al nuovo frantoio dell’azienda agricola Dievole, realizzato a Pianella nell’area che ospitava una ditta di lavorazione del travertino. La tappa comprenderà una degustazione guidata dell’olio nuovo, per conoscere da vicino il lavoro e le competenze che accompagnano una delle produzioni simbolo del territorio.
Al termine della camminata, chi lo desidera potrà fermarsi a pranzo alla Festa dell’Olio Novo, presso l’impianto sportivo di Pianella. Il menu, al costo di 20 euro, comprende spaghetti all’amatriciana, farfalle della festa, grigliata mista, patate fritte, crostata, acqua e vino. La festa proseguirà anche nei due fine settimana successivi.
La prenotazione alla camminata è obbligatoria entro sabato 24 ottobre, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni.
In caso di condizioni meteorologiche avverse o per esigenze di sicurezza, l’organizzazione potrà decidere di modificare il percorso o annullare l’escursione. Si terranno con qualsiasi condizione meteo, sia la visita al frantoio dell’azienda Dievole, sia il pranzo presso gli impianti sportivi di Pianella.
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