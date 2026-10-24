Castelnuovo Berardenga aderisce a “Sostenibilmense”

Una mensa scolastica più sana, sostenibile e attenta al territorio, costruita attraverso il confronto tra chi organizza il servizio, chi prepara i pasti e le famiglie. Con questo obiettivo il Comune di Castelnuovo Berardenga ha aderito a Sostenibilmense, il programma promosso dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in partnership con ANCI Toscana e condotto dal team di Foodinsider.

L’adesione offre all’Amministrazione un percorso di formazione e accompagnamento per migliorare la ristorazione scolastica, rafforzandone il valore educativo e ambientale. Al centro ci sono la qualità dei menù, la stagionalità degli ingredienti, la valorizzazione delle filiere agroalimentari locali e la riduzione degli sprechi, insieme alla partecipazione delle comunità scolastiche.

“Abbiamo scelto di aderire a Sostenibilmense perché la qualità della mensa scolastica riguarda il benessere dei bambini e il rapporto tra scuola, famiglie e territorio – dichiara il sindaco Fabrizio Nepi –. Questo percorso ci permette di approfondire le nostre conoscenze e confrontarci con altre amministrazioni, mettendo a disposizione del servizio nuove competenze e buone pratiche. Vogliamo lavorare su un servizio quotidiano che ha un valore concreto per tante famiglie e può contribuire a sostenere una maggiore attenzione all’ambiente e alle produzioni locali”.

“La mensa è un momento della giornata scolastica in cui i bambini scoprono sapori, imparano a conoscere il cibo e condividono abitudini ed esperienze – sottolinea l’assessora all’istruzione Domenica Stagno –. Per questo vogliamo coinvolgere nel percorso cuochi, insegnanti, genitori e commissioni mensa: ciascuno può portare osservazioni e competenze utili. Il confronto ci aiuta a tenere insieme l’equilibrio dei pasti, il gradimento dei bambini e l’attenzione agli sprechi, accompagnando i più piccoli verso un rapporto consapevole con l’alimentazione”.

Il prossimo appuntamento è in programma mercoledì a Siena, nella sede della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in Banchi di Sotto 34. La giornata si articolerà in tre momenti, dedicati ai diversi protagonisti della ristorazione scolastica.

Alle ore 10.30 l’incontro con gli amministratori approfondirà il ruolo dei Comuni nella promozione di una mensa sana e sostenibile, con attenzione alla qualità dei menù, alle filiere locali e alle opportunità di collaborazione tra enti.

Alle ore 15.30 la formazione sarà rivolta ai cuochi e al personale di cucina, per lavorare sulla preparazione di pasti equilibrati e graditi ai bambini, sulla valorizzazione degli ingredienti e sulla prevenzione degli sprechi.

Alle ore 18 il confronto coinvolgerà genitori, insegnanti e rappresentanti delle commissioni mensa, con un approfondimento sul valore educativo del pasto a scuola e sul contributo delle famiglie al miglioramento del servizio. Le attività si svolgeranno in modalità ibrida, in presenza e online.

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