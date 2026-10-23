All’Aou Senese un corso per migliorare la cura del mal di schiena

Si svolge il 24 ottobre, al Centro didattico dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese il corso “Back to Life – Presa in carico multidisciplinare del mal di schiena”, dedicato a una delle problematiche cliniche più diffuse e complesse, con importanti ricadute sulla qualità di vita dei pazienti e sull’organizzazione dei servizi sanitari. L’evento riunisce professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra cui specialisti in medicina del dolore, reumatologia, fisiatria, fisioterapia, ortopedia, neurochirurgia, radiologia, neuroradiologia interventistica e anestesiologia. L’obiettivo è promuovere un confronto concreto tra le diverse competenze coinvolte nella diagnosi e nel trattamento del dolore vertebrale, valorizzando l’appropriatezza degli accertamenti, la personalizzazione delle cure e l’individuazione tempestiva dei pazienti che necessitano di valutazioni specialistiche o interventi mirati. I presidenti del corso sono il dottor Giuseppe Oliveri, già direttore della Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, e il dottor Pietro Morreale, responsabile della rete ospedaliera Chirurgia Vertebrale dorso lombare mininvasiva dell’Azienda Usl Toscana sudest. Il professor Salvatore Chibbaro, direttore della Neurochirurgia dell’Aou Senese, è il responsabile scientifico dell’iniziativa.

«Il mal di schiena richiede un approccio che superi la frammentazione tra le diverse specialità – sottolinea il professor Chibbaro -. L’obiettivo è mettere in comunicazione i professionisti che intervengono nelle diverse fasi del percorso assistenziale, dalla medicina generale alla diagnostica, dalla terapia conservativa alle procedure interventistiche e alla chirurgia, quando indicata. Vogliamo trasformare il confronto scientifico in un modello organizzativo concreto, capace di ridurre i tempi di attesa, migliorare l’appropriatezza delle prestazioni e garantire a ogni paziente il percorso più adeguato».

Il corso rappresenta inoltre una tappa di un più ampio programma formativo rivolto ai medici di medicina generale dell’area senese e dell’AUSL Tse. L’iniziativa punta a favorire una collaborazione stabile tra ospedale, territorio e professionisti sanitari, creando le condizioni per sviluppare un Percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) dedicato al mal di schiena. Il progetto mira a definire criteri condivisi per l’inquadramento clinico, l’accesso agli approfondimenti diagnostici, l’invio allo specialista e la scelta del trattamento, evitando esami e procedure non necessari e favorendo un utilizzo più efficace delle risorse disponibili. Con “Back to Life”, l’Aou Senese e i professionisti coinvolti intendono contribuire alla costruzione di una rete assistenziale integrata, nella quale la collaborazione multidisciplinare diventi uno strumento concreto per migliorare la qualità delle cure e il ritorno dei pazienti alle proprie attività quotidiane.