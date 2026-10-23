Monteaperti, 92mila euro dalla Regione per un nuovo parcheggio e percorsi accessibili

Un nuovo parcheggio pubblico e percorsi pedonali più accessibili a Monteaperti. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha ottenuto un finanziamento regionale di 92mila euro per un progetto del valore complessivo di 120mila euro, dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche lungo via Provenzano Salvani.

L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico, la riqualificazione dei percorsi pedonali e la costruzione di rampe e raccordi per eliminare i dislivelli. Le opere rispondono a un’esigenza sentita dai residenti e puntano a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici, rendendo più agevoli gli spostamenti e il collegamento tra la sosta e i percorsi a piedi.

Le risorse sono state assegnate dalla Regione Toscana nell’ambito dei finanziamenti per l’attuazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA). Per Castelnuovo Berardenga si tratta del terzo finanziamento ottenuto sul tema dell’accessibilità universale dall’approvazione del Piano comunale, avvenuta nel dicembre 2024.

“Con il progetto di Monteaperti diamo continuità al lavoro avviato con il PEBA, trasformando la pianificazione in interventi concreti nelle nostre frazioni – dichiara Cesare Francini, vicesindaco del Comune di Castelnuovo Berardenga –. Vogliamo che tutte le persone possano utilizzare gli spazi pubblici con maggiore autonomia e sicurezza. Il nuovo parcheggio e la sistemazione dei percorsi pedonali rispondono alle esigenze dei residenti, con particolare attenzione a chi incontra difficoltà motorie”.

Al risultato ha contribuito l’ufficio tecnico comunale, che ha curato internamente la progettazione preliminare e le attività necessarie alla candidatura per il finanziamento regionale.

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