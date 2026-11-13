Castelnuovo Berardenga, Natale 2026: avviso per le associazioni

Un Natale costruito insieme alle associazioni del territorio, con iniziative diffuse nelle frazioni per valorizzare i borghi, le tradizioni e i momenti di incontro della comunità. Il Comune di Castelnuovo Berardenga ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse e individuare partner con cui definire e realizzare il programma degli eventi natalizi 2026.

L’obiettivo è coinvolgere attivamente il tessuto associativo locale nell’organizzazione di appuntamenti culturali, ricreativi e di spettacolo, capaci di animare le frazioni durante le festività, dal 28 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Le proposte dovranno riguardare esclusivamente le frazioni del territorio comunale e potranno prevedere eventi, attività di intrattenimento, addobbi e installazioni per valorizzare i centri abitati. Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative rivolte ai bambini, agli anziani, alle persone con fragilità e al coinvolgimento delle scuole.

“Vogliamo che il Natale sia un’occasione per vivere e valorizzare tutte le frazioni del nostro Comune – dichiara il sindaco Fabrizio Nepi –. Le associazioni rappresentano una risorsa fondamentale per il territorio, perché conoscono le comunità e contribuiscono ogni giorno a mantenerle vive. Con questo avviso vogliamo costruire insieme un calendario di iniziative che favorisca la partecipazione, rafforzi i legami tra le persone e valorizzi le tradizioni e le peculiarità dei nostri paesi”.

Chi può partecipare. L’avviso è rivolto agli enti e alle associazioni iscritti al Registro delle Associazioni del Comune di Castelnuovo Berardenga per l’anno 2026, che potranno presentare proposte singolarmente oppure in partenariato.

L’Amministrazione comunale potrà riconoscere alle iniziative selezionate un contributo economico fino a 600 euro, compatibilmente con le risorse disponibili e previa rendicontazione delle spese sostenute. Il Comune garantirà inoltre l’inserimento degli eventi nel calendario delle manifestazioni natalizie, la promozione attraverso i propri canali di comunicazione e, dove necessario, il supporto logistico.

Come presentare domanda. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 12 di venerdì 20 novembre 2026, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Le domande potranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo [email protected], tramite email a [email protected] oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito www.comune.castelnuovo.si.it.