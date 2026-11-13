Natale a Montepulciano: mercatino, Castello di Babbo Natale e date

In Toscana, nel cuore della Valdichiana Senese, fervono gli ultimi preparativi per la tredicesima edizione di “Natale a Montepulciano“, uno dei mercatini natalizi più grandi e suggestivi d’Italia. Da sabato 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, oltre 65 casine in legno si accenderanno tra le eleganti architetture rinascimentali del centro storico, proponendo artigianato, prodotti tipici e idee regalo, street food dolce e salato, musica ed eventi per tutta la famiglia.

Il centro dell’evento sarà il suggestivo mercatino di Natale che si svilupperà nella parte alta della città, tra Piazza Grande e Via San Donato, ospitando espositori provenienti da tutta Italia. Il mercatino sarà aperto, dalle 10:30 alle 19:30, nei giorni 21-22 e 28-29 novembre; dal 5 all’8 dicembre; 12-13 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2027. Il giorno 25 dicembre è prevista apertura pomeridiana. L’ingresso è gratuito.

Nel Castello di Babbo Natale allestito in Fortezza, i più piccoli potranno vivere la magia dell’incontro con il “vero” Babbo Natale. Gli ospiti potranno scoprire dove vive insieme ai suoi elfi, visitare le stanze segrete della sua dimora e spedire di persona la propria letterina. Nel giardino del Castello sarà inoltre possibile fare un giro sui docili pony o gustare le specialità di street food nell’area coperta e riscaldata. Il Castello di Babbo Natale sarà aperto dalle ore 10:30 alle 19:00 nei giorni 21-22 e 28-29 novembre (il 21 novembre dalle ore 12); 5-8, 12-13, 19-24 (il 24 dicembre dalle 10:30 alle 18:00) e 26 dicembre (chiuso il 25 dicembre). Dal 27 dicembre al 6 gennaio sarà aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 19:00, con chiusura anticipata il 31 dicembre alle ore 18:00 e apertura straordinaria dalle 10:30 alle 18:00 per la Befana, il 6 gennaio.

Torna la Christmas Terrace, in un ambiente esclusivo all’interno di Palazzo Ricci, splendida terrazza nel cuore del centro storico, a pochi metri dal mercatino di Piazza Grande, in collaborazione con il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Incastonato tra le mura rinascimentali della “Perla del ‘500”, questo spazio si apre con uno splendido affaccio su Valdichiana e Val d’Orcia e rappresenta il luogo ideale per degustare un calice di vino Nobile accompagnato da un creativo menù.

Eventi e attrazioni. Eventi straordinari si aggiungeranno nel corso delle settimane, caratterizzando e arricchendo ulteriormente il programma. Le singole iniziative verranno pubblicizzate e descritte per tempo sul sito e sulle pagine social di Natale a Montepulciano.

Per agevolare la fruizione dell’evento è previsto un servizio navetta gratuito nelle giornate di maggior afflusso, attivato dall’Amministrazione Comunale. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili su www.nataleamontepulciano.it. Natale a Montepulciano è un evento realizzato dall’Associazione Vivi Montepulciano, con il sostegno del Comune di Montepulciano.

«Natale a Montepulciano – dichiarano il Sindaco Michele Angiolini e l’assessore alle Politiche Economiche e Produttive Alberto Millacci – si presenta come un appuntamento di rilievo nazionale, apprezzato da famiglie e visitatori che scelgono il periodo delle Feste per visitare il nostro centro storico, reso ancora più incantevole dal clima natalizio. Il nostro è un progetto nato nel 2014, uno dei primi eventi natalizi in Toscana ad unire attività per la famiglia con i tradizionali mercatini di Natale, un evento che ogni anno intende valorizzare al meglio le produzioni locali, attrarre lavoro e creare opportunità per il territorio. Un ringraziamento particolare va all’Associazione Vivi Montepulciano, che ogni anno contribuisce a far crescere questo progetto, e tutti coloro che lavorano per accogliere al meglio i nostri ospiti».