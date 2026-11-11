Close Menu
ULTIME NOTIZIE
mercoledì, 11 Novembre 2026
MENU
MONTEPULCIANO

Montepulciano, 27enne gravissimo dopo incidente in moto

I sanitari del 118 dell’Asl Tse sono intervenuti a seguito di un incidente stradale avvenuto nel comune di Montepulciano
1 Min Read
Elisoccorso Pegaso 1

Alle 13.18 di oggi, mercoledì 11 novembre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati per un incidente occorso ad una moto in strada di San Bartolomeo a Montepulciano.

Dopo i primi interventi prestati sul posto da parte del personale sanitario dell’Asl Tse, un 27enne è stato trasportato in codice 3 (gravissime condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dall’elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1.

Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche l’automedica di Nottola ed i Vigili del Fuoco.



RACCOMANDATI PER TE