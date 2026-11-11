Montepulciano, 27enne gravissimo dopo incidente in moto

Alle 13.18 di oggi, mercoledì 11 novembre, i sanitari del 118 dell’Asl Toscana sud est sono stati attivati per un incidente occorso ad una moto in strada di San Bartolomeo a Montepulciano.
Dopo i primi interventi prestati sul posto da parte del personale sanitario dell’Asl Tse, un 27enne è stato trasportato in codice 3 (gravissime condizioni) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dall’elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1.
Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche l’automedica di Nottola ed i Vigili del Fuoco.