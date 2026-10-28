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mercoledì, 28 Ottobre 2026
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MONTEPULCIANO

Montepulciano di nuovo protagonista a Rai Radio 2 con tante voci giovani

Il programma condotto in collegamento da Ivan Cardia ha fatto tappa in Piazza Grande, dando spazio a ragazze e ragazzi impegnati nelle associazioni, nelle contrade, nella musica e nelle tradizioni locali.
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Ieri pomeriggio alcune giovani energie di Montepulciano sono state protagoniste del collegamento in diretta da Piazza Grande con “Generazione Radio2“, il programma di Rai Radio2 che racconta storie, esperienze e passioni delle nuove generazioni. Stimolati dalla curiosità dell’inviato Ivan Cardia hanno portato la loro testimonianza alcuni giovani e giovanissimi che, ciascuno nel proprio ambito, contribuiscono assieme a tanti loro coetanei ogni giorno alla vitalità culturale, sociale e associativa della comunità.

A partecipare alla diretta sono stati Niccolò Trabalzini, presidente del Collettivo Piranha; Gianmarco Matteini, sbandieratore per la Contrada di Gracciano; Irene Bettollini, Reggitrice del Magistrato delle Contrade; Roberto Mazzini, giovanissimo sbandieratore del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, e trombettista dell’Istituto di Musica “Henze” e della Banda Poliziana e Maria Rosa Corsi, flautista, allieva dell’Istituto di Musica “Henze”, componente della Banda Poliziana e del Trio Gingillini.

Voci diverse, esperienze diverse, ma accomunate dall’impegno e dalla passione per quello che fanno. È possibile riascoltare la puntata su Rai Play Sound.



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