Montepulciano di nuovo protagonista a Rai Radio 2 con tante voci giovani

Ieri pomeriggio alcune giovani energie di Montepulciano sono state protagoniste del collegamento in diretta da Piazza Grande con “Generazione Radio2“, il programma di Rai Radio2 che racconta storie, esperienze e passioni delle nuove generazioni. Stimolati dalla curiosità dell’inviato Ivan Cardia hanno portato la loro testimonianza alcuni giovani e giovanissimi che, ciascuno nel proprio ambito, contribuiscono assieme a tanti loro coetanei ogni giorno alla vitalità culturale, sociale e associativa della comunità.

A partecipare alla diretta sono stati Niccolò Trabalzini, presidente del Collettivo Piranha; Gianmarco Matteini, sbandieratore per la Contrada di Gracciano; Irene Bettollini, Reggitrice del Magistrato delle Contrade; Roberto Mazzini, giovanissimo sbandieratore del Gruppo Sbandieratori e Tamburini, e trombettista dell’Istituto di Musica “Henze” e della Banda Poliziana e Maria Rosa Corsi, flautista, allieva dell’Istituto di Musica “Henze”, componente della Banda Poliziana e del Trio Gingillini.

Voci diverse, esperienze diverse, ma accomunate dall’impegno e dalla passione per quello che fanno. È possibile riascoltare la puntata su Rai Play Sound.