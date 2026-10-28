Castellina in Chianti aderisce a Sostenibilmense

Castellina in Chianti partecipa per il secondo anno consecutivo a “Sostenibilmense: amministratori, cuochi e famiglie insieme per una mensa scolastica più buona e sostenibile”.

E’ l’iniziativa di formazione promossa e realizzata dalla Fondazione MPS in partnership con ANCI Toscana e condotta da Foodinsider. Obiettivo: migliorare la qualità della ristorazione scolastica e rafforzare il suo ruolo educativo e ambientale. Il percorso coinvolge amministratori pubblici, cuochi, genitori e insegnanti riconoscendo nella collaborazione tra questi soggetti un elemento fondamentale per migliorare la qualità del servizio mensa.

“Si tratta di un’opportunità di formazione e confronto con altre amministrazioni del territorio – fa notare Chiara Polvani, assessore all’Istruzione del Comune di Castellina in Chianti – La mensa scolastica è un servizio che garantisce il pranzo ai bambini, sì, ma non solo. La mensa è un luogo educativo nel quale si costruiscono abitudini alimentari, si costruiscono relazioni, si promuove la conoscenza del cibo e si possono sostenere scelte più consapevoli e rispettose dell’ambiente. In più, migliorare la ristorazione scolastica significa investire nella salute dei bambini, nella formazione delle nuove generazioni e nella sostenibilità del territorio”

Tutta l’attività prevede tre momenti di formazione e confronto, dedicati ai diversi protagonisti della ristorazione scolastica. Castellina ha partecipato agli incontri di ieri 26 ottobre Colle val d’Elsa a partire dall’incontro con gli amministratori per parlare del loro ruolo nella promozione di una ristorazione scolastica sana e sostenibile, con particolare attenzione alla qualità dei menù, alla valorizzazione delle filiere agroalimentari locali e alle opportunità di collaborazione tra Comuni. A seguire, formazione con i cuochi, un momento rivolto al personale di cucina, per approfondire il ruolo delle competenze gastronomiche nella preparazione di pasti sani, equilibrati e graditi ai bambini, valorizzando gli ingredienti, la stagionalità e la prevenzione degli sprechi. E alle 18 l’incontro con genitori e commissioni mensa per approfondire il valore educativo della ristorazione scolastica e l’importanza della partecipazione nella costruzione di un servizio di qualità