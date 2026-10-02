54 mila euro di nuovi investimenti per Castellina

54mila euro di nuovi investimenti, tra cui il nuovo fontanello, le sedie destinate alle scuole, l’intervento alla Biblioteca di Castellina in Chianti. E poi ci sono 20.000 euro per l’assistenza scolastica mensa e trasporto, 7.578,74 euro per interventi a favore della disabilità, 10.000 euro per manutenzioni e materiali degli immobili comunali e 4.500 euro per la manutenzione e i servizi dei defibrillatori comunali.

Sono gli interventi decisi dal consiglio comunale, a maggioranza, nella seduta del 29 settembre. Protagonista la variazione di bilancio che consente di mantenere gli equilibri generali di bilancio sia della parte corrente che della parte in conto capitale e della cassa per il 2026. Complessivamente sono stati applicati 128.638 euro di avanzo libero, di cui 74.638 euro per la parte corrente e 54.000 euro destinati agli investimenti, oltre a 3.589,76 euro di avanzo vincolato.

Partendo dagli interventi di parte capitale, ovvero dagli investimenti, sono stanti stanziati 10.000 euro per l’installazione di un nuovo fontanello per la distribuzione di acqua potabile al Parco delle Casce, in sostituzione del vecchio impianto. Così si completa il percorso di ammodernamento e ampliamento della rete delle Casine dell’Acqua sul territorio comunale. “Questo è un elemento importante, un impegno che ci eravamo presi e che stiamo portando a termine – dice il sindaco di Castellina, Giuseppe Stiaccini – Completata l’installazione, la gestione sarà trasferita al Fiora e si potrà usare un sistema unico per il pagamento, ovvero una chiavetta, senza contanti. L’Acqua naturale sarà gratis l’acqua frizzante si pagherà, ma pochi centesimi”.

C’è poi un impegno per le scuole e cultura che continua. “Dopo l’acquisto della cucina per l’asilo nido, che è fase di consegna con la manovra approvata in consiglio il 29 settembre abbiamo stanziato 12.000 euro per l’acquisto di nuove sedute destinate alle scuole – fa notare Stiaccini – E 12.000 euro invece andranno per gli interventi di manutenzione straordinaria alla Biblioteca comunale e dell’Ufficio turistico. Ci saranno nuove porte in Biblioteca per una migliore separazione degli spazi e anche interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico dell’illuminazione”. Nella manovra approvata cii sono anche 20.000 euro per nuove licenze software destinate alla digitalizzazione e all’efficientamento dell’amministrazione comunale.

Tra le principali maggiori spese correnti come detto ci sono 4.500 euro per la manutenzione e i servizi connessi ai defibrillatori comunali. “Anche questo è un aspetto importante che riguarda tutti noi e la nostra salute – aggiunge il sindaco – Il Comune ha raccolto le esigenze manifestate dalla Misericordia, ha accettato la donazione dei sette defibrillatori acquistati e installati negli anni dall’associazione e ha assunto direttamente la gestione dei defribrillatori. Con questo stanziamento di 4.500 euro, l’amministrazione garantisce le risorse necessarie per la loro manutenzione, il controllo periodico e il mantenimento in piena efficienza, assicurando continuità a una rete di presidi salvavita diffusa sul territorio comunale”.

La variazione di bilancio è stata approvata a maggioranza con l’astensione da parte della minoranza.