Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM) 2026

“Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”. È questo lo slogan che accompagna l’edizione 2026 della Settimana Mondiale per l’Allattamento Materno (SAM). Un’iniziativa internazionale a cui aderisce anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con una serie di appuntamenti, in programma fino a mercoledì 7 ottobre, per fare informazione, sensibilizzazione e supporto alle famiglie.

Coinvolti numerosi professionisti e professioniste all’interno del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese, diretto dal professor Salvatore Grosso: partecipano, a vario titolo, la UOC Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Errico Zupi e la UOC Terapia Intensiva Neonatale (TIN) diretta dalla dottoressa Barbara Tomasini; presenti alle iniziative anche le dottoresse Alessandra Meucci, responsabile piattaforma area nascita, e Miranda Lo Presti, coordinatrice ostetrica di area nascita.

L’obiettivo dell’evento è sostenere la genitorialità, l’allattamento e il benessere della famiglia, grazie alla presenza costante e al confronto diretto con ostetriche, neonatologi e consulenti (International Board Certified Lactation Consultant), cioè tutte le figure professionali esperte nella gestione clinica dell’allattamento al seno e della lattazione umana sin dai primi giorni di vita del neonato.

Il primo appuntamento in programma è stato “l’Oro biologico”, una sessione di informazioni pratiche sulla donazione del latte materno, condotta dalla dottoressa Costanza Fommei (responsabile della Banca del Latte umano donato dell’Aou Senese all’interno della TIN), che si è rivolta alle neo-mamme ricoverate coi loro piccoli e piccine in ospedale. La giornata si è conclusa con un’apertura straordinaria dell’Ambulatorio Allattamento, situato al lotto 4 piano -5.

La SAM 2026 all’Aou Senese prosegue, da venerdì 2 a domenica 4 ottobre, con l’allestimento di stand informativi situati in prossimità dell’edicola e dell’ingresso principale dell’ospedale (dalle ore 10 alle 13). Tre i principali temi del confronto tra l’utenza: “Allattamento & lavoro”, cioè come conciliare la vita quotidiana e l’allattamento senza stress e cosa dice a tal proposito la legge italiana; “Ritrovarsi in 3!”, ovvero sessualità, vita di coppia e vivere l’intimità quando non si è più soli; infine, “Latte & Piatto”, gli aspetti nutrizionali legati al periodo del nutrimento sfatando i falsi miti della tavola.

Il programma prosegue lunedì 5 ottobre, dalle ore 10 alle 12, con la dimostrazione pratica “Portare in Fasce”, riservata alle degenze del reparto di rooming-in. Martedì 6 ottobre, sempre dalle 10 alle 12, in occasione della Festa nazionale dei Nonni, si tiene l’evento “Benvenuto Nonn@”, un momento celebrativo e di condivisione dedicato ai nonni dei bimbi nati alle Scotte. A chiudere la settimana di iniziative, l’incontro di mercoledì 7 ottobre, sempre in orario 10-12, dal titolo “Aperitiviamo” e dedicato alla gestione della consapevolezza e dei rischi legati all’uso di alcol durante l’allattamento. Anche questo appuntamento è riservato alle neo-mamme che si trovano in ospedale.