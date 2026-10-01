“Consonanze”, al Conservatorio Franci una giornata dedicata al benessere

Una giornata di confronto, ascolto e attività dedicate al benessere e alla salute mentale della popolazione studentesca. Martedì 6 ottobre, al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena, in Prato Sant’Agostino 2, si svolgerà “Consonanze. Corpi, emozioni, performance”, iniziativa che riunirà università e istituzioni musicali cittadine attraverso tavole rotonde, incontri e laboratori rivolti a studenti musicisti e non musicisti.

La giornata nasce dalla crescente attenzione che il mondo universitario e dell’alta formazione dedica al benessere psicologico degli studenti e dalla necessità di riflettere non soltanto sulle difficoltà individuali, ma anche sulle condizioni quotidiane dello studio. Corpo, emozioni, relazioni, aspettative e confronto con la performance attraversano infatti i percorsi formativi, dagli esami alle audizioni fino ai concerti, rendendo sempre più importante affiancare ai servizi di supporto occasioni di confronto e strumenti di consapevolezza.

La giornata è organizzata dal Conservatorio Rinaldo Franci grazie a Health Mode On, iniziativa del programma PRO.BEN dedicata al benessere e alla salute mentale della popolazione studentesca, in collaborazione con Università di Siena, Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz e Liceo Musicale Piccolomini.

Le attività della mattina e del pomeriggio si svolgeranno negli spazi del Conservatorio Franci. Per partecipare ai laboratori è necessario iscriversi entro domenica 4 ottobre scrivendo a [email protected] e indicando l’attività scelta. Ogni laboratorio prevede un massimo di 50 partecipanti. Il concerto conclusivo si terrà invece nell’Aula Magna del Liceo Piccolomini.

Il programma. La giornata si aprirà dalle 10.30 alle 12.30 con un tavolo di confronto tra le istituzioni di alta formazione e le università di Siena, aperto anche alle rappresentanze del Siena Jazz, quale istituzione dell’alta formazione e del Liceo Musicale Piccolomini. Un momento pensato per mettere in relazione esperienze e prospettive

diverse sui temi del benessere e della vita quotidiana degli studenti.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, prenderanno il via due attività parallele. Per gli studenti musicisti, il professore Francesco Meucci presenterà il libro “La Via della Musica” nell’incontro “Riportare la musica a casa”, dedicato al rapporto con la performance. Per gli studenti non musicisti, la dott.ssa Cristina Casanovi condurrà “Meditazione e musica”, laboratorio esperienziale di mindfulness con l’ausilio della musica.

Dalle 16.30 alle 18, la dott.ssa Federica Felici proporrà agli studenti musicisti “Trovare il piacere nel suonare: mission impossible?”, incontro dedicato alla Tecnica Alexander e alla consapevolezza del corpo nello studio e nell’esecuzione. In parallelo, il professore Ivan Morelli condurrà per gli studenti non musicisti “La musica nel cuore: ascolto terapeutico”, esperienza di ascolto attivo e MusiCounseling.

La giornata si concluderà dalle 18.30 alle 19.30, nell’Aula Magna del Liceo Piccolomini, con un concerto degli allievi del Conservatorio Rinaldo Franci e del Coro dell’Università di Siena, diretto dal Maestro prof.ssa Elisabetta Miraldi.