L’Eroica 2026, Gaiole punta sulla sostenibilità con Sei Toscana

Si rinnova la collaborazione tra Sei Toscana e L’Eroica, la manifestazione ciclistica che sabato 3 e domenica 4 ottobre tornerà a portare sulle strade bianche del Chianti migliaia di appassionati.

Un appuntamento che ha costruito la propria identità sulla tutela dei luoghi e su un modo di vivere il ciclismo fatto di lentezza e rispetto. Valori che, durante i giorni della manifestazione, si tradurranno anche in azioni concrete per ridurre l’impatto ambientale dell’evento e promuovere comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti.

Grazie alla partnership con Sei Toscana, sarà organizzata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, accompagnata da attività di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, dei rifiuti e dell’economia circolare. Tutti i punti di ristoro saranno attrezzati con postazioni dedicate alla raccolta differenziata e utilizzeranno stoviglie compostabili. A fare la differenza anche la presenza di operatori appositamente formati da Sei Toscana, pronti ad aiutare i ciclisti a conferire correttamente i propri rifiuti.

Un impegno che riguarderà, in particolare, Gaiole in Chianti, cuore della manifestazione, dove Sei Toscana ha predisposto servizi puntuali di raccolta dedicati alle attività e ai numerosi espositori presenti.

La collaborazione tra Sei Toscana e L’Eroica punta così a fare della sostenibilità non soltanto un valore da raccontare, ma una pratica da condividere, anche con i più giovani. Sei Toscana, infatti, consoliderà il rapporto con le scuole del territorio attraverso le attività di Ri-creazione, il progetto di educazione ambientale dell’azienda, cui anche quest’anno gli istituti scolastici di Gaiole hanno aderito.

«L’Eroica rappresenta per Gaiole in Chianti un appuntamento che unisce sport, territorio e comunità – dichiara il Sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini –. Accogliere migliaia di persone richiede un’organizzazione attenta e un impegno condiviso anche sul fronte ambientale. La collaborazione con Sei Toscana rafforza la raccolta differenziata e coinvolge attività, espositori, scuole e volontari in comportamenti corretti. È un lavoro concreto che ci permette di tutelare i luoghi attraversati dalla manifestazione e di offrire a partecipanti e visitatori un’accoglienza all’altezza dell’Eroica».

«Sport e tutela dell’ambiente condividono valori importanti: il rispetto, la responsabilità, l’impegno di ciascuno per raggiungere un risultato comune – commenta il Presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. L’Eroica riesce a costruire un legame profondo tra questi valori e il territorio che la ospita. Ecco che essere ancora una volta al fianco di questa manifestazione significa allora per noi contribuire concretamente a rilanciare questi valori, preservando la bellezza dei luoghi e, allo stesso tempo, dando il nostro contributo nella promozione di comportamenti più consapevoli».