I Musei Nazionali di Siena celebrano il capolavoro di Manetti

Musei Nazionali di Siena annunciano il proseguimento delle attività e degli eventi speciali dedicati alla recente e prestigiosa acquisizione dell’Allegoria delle quattro stagioni, la monumentale tela a olio del Seicento firmata da Rutilio Manetti (1571–1639). Dopo il successo delle visite guidate condotte a settembre dagli studenti iscritti al corso di Laurea in Storia dell’Arte, il programma di valorizzazione dell’opera si estende anche al mese di ottobre con appuntamenti d’eccezione.

Il prossimo evento in calendario è fissato per venerdì 2 ottobre alle ore 17:00. Per questa speciale occasione, sarà il Direttore dei Musei Nazionali di Siena, Axel Hémery, a condurre personalmente la visita guidata. Il Direttore offrirà al pubblico un approfondimento storico-artistico esclusivo, svelando i dettagli, l’iconografia e l’importanza della tela all’interno della maturità stilistica del maestro senese.

L’incontro con il Direttore è gratuito e incluso nel regolare costo del biglietto d’ingresso al museo, che prevede una tariffa di € 4,00 per l’intero e € 2,00 per il ridotto. Si specifica che la modalità di pagamento accettata è esclusivamente elettronica tramite POS.

L’opera è stabilmente esposta all’interno del Palazzo e accessibile al pubblico. Si ricorda che il museo è aperto il lunedì, la domenica e i festivi dalle ore 9:00 alle 13:30; il martedì e il mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00; il giovedì, il venerdì e il sabato dalle ore 9:00 alle 19:00. L’ultimo ingresso è consentito fino a 30 minuti prima della chiusura.

Per informazioni, contatti e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected]