“Incroci” ad Abbadia Isola: Genovesi presenta Specie aliene

Riprende sabato 3 ottobre, alle ore 17.30 Sala Ildebrando, nel Complesso monumentale e museale di Abbadia Isola, la rassegna “Incroci”, il ciclo di incontri promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Monteriggioni, con la cura di Dario Ceccherini de La Scintilla e Matteo Marsan de Lo Stanzone delle Apparizioni.

L’appuntamento inaugurale della programmazione autunnale sarà dedicato a uno dei temi ambientali più urgenti e discussi: quello delle specie aliene invasive. Piero Genovesi presenterà il volume “Specie aliene”, pubblicato da Laterza, in un incontro coordinato da Scilla Sonnino. Dialogherà con l’autore Alessandro Chiarucci, docente dell’Università di Bologna e studioso di biodiversità e conservazione della natura.

Ingresso 10 euro comprensivo di drink al BarMam (il bellissimo bar del Museo). Informazioni e prenotazioni: 0577 304834 – 0577 1794759; [email protected]; [email protected].

Granchio blu, formiche di fuoco, giacinti d’acqua, alghe invasive e Xylella sono termini e nomi entrati con crescente frequenza nel dibattito pubblico, dietro i quali si trovano fenomeni complessi, capaci di incidere profondamente sugli equilibri ecologici, sulle attività economiche e sulla vita quotidiana delle comunità. Il libro di Genovesi accompagna il lettore in un percorso attraverso le molte forme delle invasioni biologiche, spiegando come alcune specie, trasportate dall’uomo al di fuori dei loro ambienti originari, possano insediarsi in nuovi contesti e alterarne gli equilibri.

Il fenomeno non è nuovo; da secoli la mobilità umana ha favorito la circolazione di piante, animali e organismi, contribuendo anche alla diffusione di risorse che hanno trasformato alimentazione e paesaggi, come il pomodoro e la patata. Il problema emerge però quando l’introduzione di una specie provoca effetti rilevanti sugli ecosistemi, mettendo sotto pressione la fauna e la flora autoctone e causando danni anche alle produzioni e alle attività umane. Ne è un esempio il granchio blu, che negli ultimi anni ha colpito duramente gli allevamenti di molluschi dell’Adriatico.

Con l’intensificarsi degli scambi e della globalizzazione, le invasioni biologiche sono diventate una delle principali minacce alla biodiversità. L’incontro offrirà dunque l’occasione per comprendere meglio le cause del fenomeno, le sue conseguenze e le possibili strategie di prevenzione e gestione, interrogandosi anche sul ruolo delle istituzioni, della ricerca e dei singoli cittadini nella tutela del patrimonio naturale.

Piero Genovesi, laureato in Scienze naturali e dottore di ricerca in biologia evoluzionistica, è responsabile presso ISPRA della conservazione della fauna e del monitoraggio della biodiversità. È tra i maggiori esperti internazionali di specie aliene invasive, collabora con organismi quali la Convenzione delle Nazioni Unite sulla biodiversità e la Commissione europea e presiede il gruppo specialistico dell’Unione internazionale per la conservazione della natura dedicato alle specie invasive. Autore di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e libri, è stato inserito per cinque anni consecutivi, dal 2018 al 2022, nella lista degli Highly Cited Researchers ed è stato insignito nel 2019 dell’onorificenza di Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.