Joseph Beuys, visite guidate e talk al Santa Maria della Scala

Proseguono gli appuntamenti di approfondimento legati alla mostra “Remember Joseph Beuys”, organizzata dal servizio Musei e collezione civiche del Comune di Siena in collaborazione con l’Archivio De Domizio Durini e visitabile fino al 15 novembre 2026 nei Magazzini della Corticella del complesso museale del Santa Maria della Scala a Siena. In programma domenica 4 e sabato 10 ottobre due nuove occasioni per conoscere più da vicino la figura e l’eredità artistica di Joseph Beuys, attraverso visite guidate, momenti di confronto e una proiezione cinematografica.

Domenica 4 ottobre il programma prenderà il via alle ore 16 nei Magazzini della Corticella con una visita guidata alla mostra condotta dal curatore Lorenzo Emanuele Metzler e dalla coordinatrice del progetto Michela Eremita, con la partecipazione di Jacopo Pischedda, autore dell’omaggio a Beuys presente nel percorso espositivo. A seguire, alle ore 17, nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, il regista Pierparide Tedeschi incontrerà il pubblico per un talk dedicato alla realizzazione del film “Lucrezia e Joseph Beuys” e al rapporto tra cinema, memoria e testimonianza. Tedeschi ripercorrerà la genesi del progetto e il lavoro sviluppato attorno alla figura di Lucrezia De Domizio Durini e alla sua relazione con Joseph Beuys. Al termine dell’incontro sarà proiettato il film “Lucrezia e Joseph Beuys”, diretto da Pierparide Tedeschi e premiato al New York City Independent Film Festival nel 2021. La pellicola, della durata di un’ora e trentatré minuti, offre un ulteriore punto di vista sulla relazione tra De Domizio Durini e Beuys e sul ruolo che tale rapporto ha avuto nella diffusione e nella conoscenza dell’opera dell’artista in Italia e a livello internazionale. L’appuntamento di domenica 4 ottobre offrirà al pubblico un percorso articolato tra esperienza diretta delle opere, approfondimento curatoriale e racconto cinematografico, con l’obiettivo di restituire la complessità della ricerca di Beuys e la rete di relazioni, idee e testimonianze che ne hanno accompagnato il percorso artistico.

Sabato 10 ottobre, alle ore 16.30, è invece in programma una nuova visita guidata alla mostra nei Magazzini della Corticella, ancora una volta condotta dal curatore Lorenzo Emanuele Metzler e dalla coordinatrice Michela Eremita, con la partecipazione di Jacopo Pischedda. La visita sarà un’occasione per approfondire il percorso espositivo e mettere in relazione le opere e i materiali presenti in mostra con l’eredità artistica e culturale di Joseph Beuys, favorendo anche il confronto diretto con il pubblico sui temi, le idee e le pratiche che hanno caratterizzato la sua esperienza e la sua influenza sull’arte contemporanea.