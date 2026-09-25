Siena, la Battaglia di Camollia in mostra all’Archivio di Stato

In occasione del cinquecentenario della Battaglia di Camollia, l’ultima gloria militare senese, l’Archivio di Stato espone una selezione di documenti e oggetti che riflettono i contesti e la temperie politica della Siena del 1526, per calarsi nelle vicende che portarono alla vittoria sulle truppe fiorentine e pontificie, celebrata nella Tavoletta di Biccherna di Giovanni di Lorenzo.

La mostra “Sotto il manto della Vergine – Memorie e riletture della battaglia di Camollia” sarà visitabile dal 26 settembre al 31 ottobre 2026.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Siena organizza l’apertura straordinaria pomeridiana del Museo delle Biccherne, con una visita guidata a tema sull’esposizione documentaria dedicata alla battaglia di Camollia.

Sabato 26 settembre

Archivio di Stato di Siena – Museo delle Biccherne

Apertura straordinaria:

sabato 26 settembre ore 15,00-19,00 (ultimo ingresso alle 18,30)

Visita guidata alla mostra “Sotto il manto della Vergine – Memorie e riletture della battaglia di Camollia”:

(con prenotazione alla email [email protected] – massimo 20 persone):

sabato 26 settembre: ore 17,30